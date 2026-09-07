Brněnská Robotárna nabízející technické kroužky má nové zázemí

Sestavovat roboty nebo učit se programovat budou od letošního září děti navštěvující brněnskou Robotárnu v novém zázemí. Z nevyhovujících prostor v Sokolské ulici se pobočka Střediska volného času (SVČ) Helceletka přestěhovala do zmodernizovaných prostor v Kounicově ulici. Úpravy vyšly na téměř 39 milionů korun. Nové zázemí umožnilo otevřít více kroužků, řekla při dnešním otevření ředitelka střediska Veronika Presová. Pásku při otevření Robotárny přestřihl robot Láďa, kterého sestavili a naprogramovali pedagogové ze střediska.
Nové zázemí tvoří dvě dílny, velká variabilní počítačová učebna i kancelář. "Cílové skupiny nyní získají přehledný, bezpečný a funkční prostor pro realizaci zájmových činností v oblasti polytechniky, elektrotechniky, robotiky a programování. Důstojné zázemí navíc budou mít i zaměstnanci a pedagogové, což doposud scházelo. Celkově se navýší kapacita, a to nejenom možností nabídnout více míst ve stávající činnosti, ale také ji rozšířit," řekla Presová.
Zatímco minulý školní rok bylo v nabídce Robotárny 33 kroužků, nyní pedagogové počítají s 50 kroužky. V plánu je i více táborů, technické výukové programy pro školy nebo kurzy výuky pro pedagogy.
Novinkou je také prostor vhodný pro pohybové aktivity, který dosud chyběl. Klíčový je především pro výuku menších dětí a pro konání táborů. "Technické kroužky a tábory patří dlouhodobě mezi nejžádanější. S novým zázemím jsme zatím zařadili více výuky robotechniky pro menší děti, otevřeli nové kroužky zaměřené na bastlení, a navíc navýšili kapacitu u oblíbených kroužků robotiky, programování či 3D tisku," dodala vedoucí Robotárny Jitka Svobodová.
Celý projekt vyšel na bezmála 39 milionů korun. Zhruba 24 milionů korun poskytl Jihomoravský kraj a 15 milionů pokryla dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Středisko volného času Helceletka má devět poboček v Brně a jednu ve Veverské Bítýšce. Nabízí kroužky, letní pobytové a příměstské tábory nebo tematické akce pro veřejnost.