Brněnská Slatina získá nový kulturní sál za 292 milionů korun. Po několika letech příprav brněnští radní schválili na svém posledním zasedání zadávací řízení na zhotovitele stavby. Budova nabídne multifunkční sál či kavárnu, sdělil ČTK Tadeáš Mima z tiskového oddělení brněnského magistrátu. Podle něj by stavební práce mohly začít letos na podzim a potrvají zhruba dva roky.
"Máme starý kulturní dům. Už nebylo možné udělat jej kapacitnější, vyřešit parkování nebo nabídnout služby, které potřebujeme," řekl ČTK starosta Slatiny Jiří Ides (nezávislý, dříve SOCDEM). Podle něj stavba představuje jednu z největších investic do proměny městské části v novodobé historii.
Přípravy na stavbu nového sálu začaly zhruba před deseti lety, městská část zajistila projektovou dokumentaci a stavební povolení. "Nám se začíná plnit to, co si přejí lidi z městské části, aby měla Slatina odpovídající kulturní stánek, abychom mohli pořádat různé akce. Současně se tam bude stěhovat do bezbariérových prostor Knihovna Jiřího Mahena," řekl Ides.
V nové budově budou dle Mimy také kluby pro volnočasové aktivity dětí, malé administrativní zázemí či technické a hygienické zázemí. Parkovací místa okolo sálu budou jak na povrchu, tak v podzemí.