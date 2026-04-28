Brněnská Spacemanic spolupracuje na družici, která otestuje kyberbezpečnost

Autor: ČTK
  14:23aktualizováno  14:23
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Brněnská společnost Spacemanic spolupracuje s firmou SpaceComputer na družici, která bude testovat bezpečnost výpočetních operací na oběžné dráze Země. Satelit by měl do vesmíru letět v posledním čtvrtletí příštího roku, uvedla firma v tiskové zprávě. Společnost Spacemanic se zaměřuje na vývoj a provoz takzvaných družic, které mají přibližně podobu kostky o stěně deset centimetrů a umožňují testování různých technologií ve vesmírných podmínkách.

Společnost SpaceComputer vyvinula výpočetní infrastrukturu Space Fabric, která kombinuje několik softwarových i hardwarových metod šifrování dat. Díky tomu, že všechny kryptografické klíče generuje uvnitř zabezpečených prvků až po vypuštění na oběžnou dráhu, nezůstávají na Zemi žádná citlivá data.

"Silné zabezpečení je klíčové pro to, aby se obrovské množství pozemních výpočetních kapacit přesunulo na oběžnou dráhu a stalo se součástí vesmírné internetové infrastruktury. Demonstrace hardwaru a softwaru Space Fabric na oběžné dráze nám umožní prozkoumat nové úrovně zabezpečení, které byly dříve na Zemi nepředstavitelné," uvedl spoluzakladatel společnosti SpaceComputer Daniel Bar.

Družici vyvinula brněnská firma Spacemanic, která je zodpovědná za návrh mise, systémovou integraci, testování a přípravu na vypuštění. Satelit bude mít rozkládací solární panely a propojení s komunikačním systémem v pásmu S, což umožní vysokou datovou propustnost nezbytnou pro nepřetržitý provoz výpočetního systému.

Společná družice obou firem má být vypuštěna na palubě letu SpaceX Transporter-21, která je zatím plánovaná na poslední čtvrtletí roku 2027.

29. dubna 2026  7:32

V průmyslovém areálu v Chropyni hořela střecha budovy s fotovoltaikou

ilustrační snímek

Hasiči dnes likvidovali požár střechy jedné z budov v průmyslovém areálu v Chropyni na Kroměřížsku. Na střeše jsou fotovoltaické panely. Ještě před příjezdem...

28. dubna 2026  21:02,  aktualizováno  21:02

Policie hledá seniora z Kladenska, nevrátil se do ambulance v pražské nemocnici

Policisté pátrají po dvaasedmdesátiletém Václavu Šusserovi z Kladenska, který se dnes ráno nevrátil z vyšetření zpátky do ambulance v jedné z pražských...

28. dubna 2026  20:35,  aktualizováno  20:35

