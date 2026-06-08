Brněnská zoo se těší z šesti malých manulů, kočkovitých šelem

V brněnské zoo se narodilo šest malých manulů. Tyto kočkovité šelmy přišly v zahradě na svět po osmi letech. S trochou štěstí je už návštěvníci mohou v expozici zahlédnout, řekl dnes ČTK mluvčí zahrady Jan Bedřich.
Manulové se narodili zhruba před měsícem. "Samici jsme ale nechtěli zbytečně rušit, aby se něco nepokazilo. Dosud jsme si tak mysleli, že mláďata jsou tři. Je jich ale šest, což je velký úspěch," uvedl mluvčí.
Úspěch je podle něj i to, že se mláďata vůbec narodila a všechna doposud přežila. V brněnské zoo přišla na svět poslední mláďata manulů podle mluvčího v červnu 2018.
Samice se o malé manuly vzorně stará v bezpečí boxu. Přesto je návštěvníci mohou s trochou štěstí zahlédnout, a to ráno, kdy je v zoo ještě málo lidí. Obecně jde o velmi plaché tvory. Podle mluvčího lze ale předpokládat, že ještě tento týden je bude možné vidět i v pozdějších hodinách.
Manulové dorůstají velikosti domácí kočky. Jejich jméno pochází z mongolského slova manuul, což v překladu znamená divoká kočka. V přírodě obývají horské oblasti a pouště v centrální Asii. Kvůli životu v chladném prostředí má velmi hustou a dlouhou srst. Chlupy na břiše mají až dvojnásobnou délku než srst na hřbetě a bocích, slouží tak jako izolační vrstva. Zvířata žijí samotářsky a jsou aktivní ve dne i za soumraku. Na přelomu zimy samec vyhledá samici a zůstává s ní několik dnů. V jednom vrhu mívá samice jedno až sedm mláďat.