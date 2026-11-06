Brněnská zoologická zahrada má po osmi letech opět samce ledního medvěda. Přicestoval z Německa, ze zoo v Karlsruhe. Zatím se aklimatizuje v zázemí. Návštěvníci si medvěda prohlédnou až poté, co jej chovatelé přesunou do hlavního výběhu, informoval mluvčí zahrady Jan Bedřich. Brno už letos získalo také dvě mladé samice z Dánska.
Medvěd se narodil 2. listopadu 2024 a za poměrně krátkou dobu vyrostl v mohutné mladé zvíře. Při posledním vážení dosahovala jeho hmotnost 257 kilogramů. Lze očekávat, že bude dále růst. Dospělí samci ledních medvědů běžně váží 350 až 600 kilogramů, výjimečně i více.
"Příjezd nového samce je pro Zoo Brno dalším krokem k obnovení plnohodnotného chovu ledních medvědů. Velmi si vážíme spolupráce s kolegy z Karlsruhe i s koordinátorem evropského záchovného programu. Nyní je pro nás nejdůležitější, aby se samec v novém prostředí cítil bezpečně. Poskytneme mu tolik času, kolik bude potřebovat," řekla ředitelka Zoo Brno Radana Dungelová.
"Tento přesun je důležitým krokem v dlouhodobě koordinovaném chovu, který má zásadní význam pro zachování geneticky co nejrozmanitější záložní populace," uvedl v tiskové zprávě ředitel zoologické zahrady Karlsruhe Matthias Reinschmidt.
Mladý samec je nyní v odstavném výběhu v dolní části zoologické zahrady, nedaleko expozice, kterou v současnosti obývají dvě samice pocházející z Dánska. Ve výběhu bude mít klid na seznámení s novým prostředím, chovatelským režimem i každodenními podněty.
Délka aklimatizace závisí především na samotném zvířeti. Chovatelé budou sledovat jeho chování, příjem potravy, reakce na nové prostředí i celkovou adaptaci. Zoo Brno proto zatím nestanovuje konkrétní termín, kdy bude samec přemístěn do hlavního výběhu. Návštěvníci tak musí počítat s tím, že zpočátku nebude k vidění, uvedl Bedřich.