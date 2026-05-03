Brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru, připomíná události 50. let

Brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru Nepřemožení, která hráče vtáhne do dramatických událostí 50. let minulého století. Propojuje fyzický prostor s virtuálním světem a je inspirovaná příběhem popravených kněží Jana Buly a Václava Drboly. Zájemci si ji mohou zdarma zahrát v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku a v historickém centru Brna poblíž katedrály na Petrově, uvedla mluvčí biskupství Anežka Benešová.
"Věříme, že právě osobní prožitek může pomoci lépe pochopit dobu nesvobody i odvahu těch, kteří v ní obstáli. Proto jsme v rámci příprav na blahořečení Jana Buly a Václava Drboly připravili tuto zážitkovou hru. Chceme, aby se s příběhem blahoslavených mohla setkat i mladá generace - hra je určena pro rodiny s dětmi, školní třídy, či skautské nebo farní skupinky," řekl brněnský biskup Pavel Konzbul.
Hráči se ocitnou uprostřed napínavého dění. V roli posla mají doručit varování, a ochránit tak nevinné před komunistickými represemi. Plní při tom úkoly a luští šifry. Hra dává na výběr ze dvou oblastí. První z nich jsou Jaroměřice nad Rokytnou na, kde budou v kostele svaté Markéty po slavnosti blahořečení umístěny relikviáře. Druhou lokalitou je okolí brněnské katedrály.
Na obou místech hráče čeká přibližně devadesátiminutová trasa o délce kolem dvou kilometrů. Potřebují pouze mobilní telefon s připojením k internetu a GPS, ale součástí hry jsou i fyzické rekvizity v terénu.
"Naše hry propojují emoce s pohybem a interaktivitou, čímž lidem umožňujeme záživným způsobem hlouběji poznávat zajímavé lokality. Tato spolupráce pro nás byla v mnoha ohledech výjimečná, protože jsme vůbec poprvé pracovali s tak silným historickým a zároveň duchovním motivem," řekl Jan Němec ze společnosti City Street Games, která hru ve spolupráci s biskupstvím připravovala.
V Jaroměřicích trasa začíná u vstupu do zámeckého areálu a je možné ji absolvovat individuálně kdykoli v otevírací době. V Brně začíná na Baštách, těsně pod schody ke katedrále. Vede po veřejných místech, takže ji lze hrát bez časového omezení. V den slavnosti blahořečení, tedy 6. června, bude možné hrát v místě konání slavnosti, tedy na brněnském výstavišti.