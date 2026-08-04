Brněnské Bosonohy dokončily proměnu náměstí, přibyla na něm kašna i zeleň

Brněnská městská část Bosonohy dokončila po několika letech proměnu Bosonožského náměstí za 35 milionů korun. Před úpravami sloužilo 400 metrů dlouhé náměstí spíše jako odstavná plocha pro auta. Nyní je na něm nová kašna, zeleň nebo zpevněné plochy. Promenádní prostor ve tvaru kapky spojuje opravené sochy svatého Floriána a svatého Jana Nepomuckého, uvedl v tiskové zprávě starosta městské části Martin Černý (KDU-ČSL).
Práce na úpravách Bosonožského náměstí byly rozdělené do tří etap. Při první z nich vznikla velká moderní kašna, stavební firma upravila prostranství před kaplí svatého Floriána a navazující zpevněné plochy. Zahradníci na náměstí vysadili do záhonů přes 2000 květin a stromořadí doplnily čtyři nové lípy. Druhá a třetí etapa zahrnovala úpravu parku u základní školy či stavbu betonových schodů, které budou spolu s pódiem sloužit ke kulturním akcím.
Na náměstí je osvětlený promenádní chodník lemovaný květinovými záhony a stromy. Péče o ně je podle Černého zajištěna na další tři roky. Děti získaly hřiště s hasičským autem. Pod budovou základní školy vznikla mlatová plocha se závlahovým systémem, který využívá dešťovou vodu ze střechy školy. Pod lipami přibude ještě venkovní šachový stolek.
"Z 35 milionů pokryla 11,07 milionu dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, zbytek Magistrát města Brna a náš rozpočet. Je to jedna z největších investic v historii Bosonoh a jsem rád, že náměstí už teď slouží komunitním akcím. Chceme, aby to bylo místo, kam lidé přijdou posedět, potkat se a cítit se tu doma," uvedl Černý.