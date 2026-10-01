Brněnské Bosonohy dokončily proměnu parku u Panenky Marie, vznikl tam rybník

Brněnské Bosonohy dokončily úpravy parku u Panenky Marie. Součástí proměny bylo vybudování rybníka v místě někdejší skládky nebo výsadba zeleně. Práce za 13,2 milionu korun trvaly čtyři roky, informoval ČTK v tiskové zprávě starosta městské části Martin Černý (KDU-ČSL).
"Když jsme před čtyřmi lety začínali řešit budoucnost tohoto místa, málokdo si dokázal představit, jak výrazně se může proměnit. Nejdříve bylo potřeba vyřešit majetkové vztahy a směny pozemků, následně připravit projekt a zajistit financování. Dnes zde stojíme v krásném parku, který bude sloužit současným i budoucím generacím Bosonožanů. Je to důkaz, že i zdánlivě ztraceným místům lze vrátit život a smysl," uvedl Černý.
Nový Bosonožský rybník, který je místy hluboký přes 2,6 metru, napájí pramen s pitnou vodou. Přibyly nové vstupy do parku, dřevěná lávka i mobiliář. Součástí projektu byla výsadba více než 30 stromů a množství květin a trvalek. Obnovy se dočkala i historická socha Panenky Marie, podle které je park pojmenovaný.
Zhruba devět milionů korun na projekt radnice získala třeba od města Brna nebo ministerstva zemědělství. Zbytek nákladů zaplatila městská část ze svého rozpočtu.