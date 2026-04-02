Brněnské divadlo chystá činoherní Její pastorkyni s Antalovou jako Kostelničkou

Její pastorkyni, tedy drama o mateřské lásce, které proslavila opera Leoše Janáčka, nastudovalo Městské divadlo Brno. Sáhlo k původní hře Gabriely Preissové, která posloužila Janáčkovi jako libreto. Kostelničku ztvární Alena Antalová, její schovanku Jenůfu hraje Kristýna Daňhelová. I přes vážné téma diváky nečeká trápení, ale spíše silné emoce, řekli dnes novinářům režisér Petr Gazdík.
Ústřední postavou hry je Kostelnička, která chce uchránit nevlastní dceru před hanbou a utrpením, a zabije proto její nemanželské dítě. Zatímco pro Kostelničku je tragické rozhodnutí zničující, Jenůfa nakonec nalezne smíření, pochopení a lásku.
"Mám pocit, že jsem na tu roli celý život čekala. Doufám, že jí posloužím a dokážu ji lidem nějak vysvětlit. Není to úplně jednoduché, protože jsem máma čtyř dětí," řekla Antalová.
Divadelníci text místy upravili do srozumitelnější podoby, přidali postavy, které zprostředkovávají Kostelniččiny myšlenky a pohnutky, připravili stylizovanou scénu a kostýmy. Příběh se odehrává ve světlém prostoru, který může připomínat arénu nebo soudní síň. "Nechceme však Kostelničku soudit," uvedl Gazdík.
Preissová, která žila v letech 1862 až 1946, sice psala o Moravském Slovácku, pocházela však z Čech. Provdala se za pokladníka hodonínského cukrovaru a život na Moravě se výrazně promítl do její tvorby. Nejznámějšími díly Preissové jsou realistická venkovská dramata Gazdina roba a Její pastorkyňa.
"Na rozdíl od příznivého diváckého ohlasu Gazdiny roby byla premiéra Její pastorkyně v pražském Národním divadle v roce 1890 přijata velmi bouřlivě a vyvolala názorový střet mezi zastánci díla a jeho odpůrci, kteří autorku vinili z nemravnosti a z hanobení slováckého lidu," popsala dramaturgyně Klára Latzková.
Namísto idealizovaného zobrazení venkovského života totiž Preissová líčila úděl soudobé ženy a ustrnulé morální konvence. "Zdá se, že se to odehrává někdy dávno na vesnici, ale jsou to témata stále aktuální a týkají se nás i dnes," řekl Gazdík. Premiéra bude 11. dubna.