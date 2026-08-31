Brněnské Divadlo Polárka vkročí do nové sezony festivalem Polárkový dort

Brněnské Divadlo Polárka vkročí do nové divadelní sezony festivalem Polárkový dort. Uvede vlastní inscenace, stejně jako představení hostů, například budějovického Malého divadla, pražských souborů Damúza a Loutky bez hranic či loutkové scény Bajka Těšínského divadla. Program v Polárce a Björnsonově sadu doplní od 17. do 20. září také koncerty a další aktivity nejen pro rodiny s dětmi, uvedla dnes vedoucí divadla Martina Hanáková.
Pořádající Polárka na festivalu odehraje inscenace, které měly premiéru v předchozí sezoně, tedy loutkový Grandhotel pocitů, objektově-pohybovou inscenaci Stalo se mi tělo, činohru o jinakosti a šikaně Jsem Vincent a můj plán je přežít! a také divadelní fantasy Nekonečný příběh.
Součástí festivalového programu je i první premiéra Polárky v nové sezoně. Inscenace Metoda destrukce: Matka Otec Dcera v režii Braňa Mazúcha se zaměří na spolubytí v rodině. Je určená mladým divákům nad 15 let. Příběh několika málo okamžiků ze života jedné rodiny, jejích vzpomínek a snů se odehraje v otevřeném prostoru Malé scény.
"Představení hostujících souborů propojuje zpracování tradičních i netradičních pohádkových příběhů, které míří především na rodiny s mladšími a školními dětmi. Díky své formě, humoru a tématům ale propojí divačky a diváky všech generací," uvedla dramaturgyně Sára Matůšová.
"Mým doporučením pro děti i dospělé jsou určitě objektové a loutkové inscenace nezávislých souborů – Velká smůla od Musaši Entertainment Company o medvědovi-albínovi, který se nedopatřením dostal na severní pól, a křehká audiovizuální pohádka Plechovka, maják a ryba o dobrodružství na hladině i pod ní, plná mořských obyvatel a písku od souboru R405," doplnila Matůšová.