Brněnské Divadlo Radost převede na jeviště Tolkienova Hobita

Knihu Hobit, která patří k základním dílům žánru fantasy, převede na jeviště brněnské Divadlo Radost. Inscenace kombinuje loutky a živé herce. Připravuje ji režisér Petr Smyczek. Hobita pojímá jako dobrodružnou pohádkovou cestu plnou humoru a nadsázky, zdůrazňuje však i morální přesah. Premiéra bude v pátek na velké scéně Radosti, oznámila ČTK mluvčí divadla Michaela Figalová.
"Hobit je naprostý základ žánru fantasy. A málo se dnes hraje. Došlo mi, že jestli ho někde dneska dělat, tak ve tvaru, jak byl v prazákladu napsán – jako pohádkovou 'roadmovie' s určitým morálním přesahem, ale hlavně vtipem a nadhledem. A tak, aby nezklamal fanoušky a zároveň originálně bavil," uvedl Smyczek.
Kniha Johna Ronalda Reuela Tolkiena je vyprávěním o hobitovi Bilbovi Pytlíkovi, jenž má rád svůj klid a pohodlí, a přesto se vypraví s čarodějem Gandalfem a 13 trpaslíky na strastiplnou cestu. Prokazuje důvtip a statečnost, postupně zjistí, že i malý tvor může mít velké srdce a postavit se zlu, chamtivosti a moci.
Právě principiální boj dobra se zlem je podle režiséra nadčasovou rovinou Hobita. "Stále se řeší ty stejné morální problémy. Hlavním poselstvím naší inscenace je, že hlad po moci, chamtivost a nenasytnost vládnou světem v různých formách, ale pozor na to – jeden z toho občas zešílí. Není dobré to přehlížet, vysmívat se tomu a namlouvat si, že zrovna mě se to netýká," uvedl režisér.
Databáze Divadelního ústavu eviduje 11 starších inscenací Hobita na českých jevištích. Poprvé se hrál v roce 1983 na DAMU v Praze, zatím naposledy v roce 2022 v Šumperku. "Byl bych moc rád, kdyby po zhlédnutí naší inscenace, do které se jistě nevešlo z Hobita a atmosféry Středozemě úplně vše, děti i se svými rodiči sáhli po jeho původní předloze a vydali se společně na tu krásnou cestu tam a zase zpátky," uzavřel Smyczek.