Brněnské divadlo uvede ve světové premiéře španělský muzikál Carmen

Městské divadlo Brno uvede v sobotu světovou premiéru muzikálu Carmen od španělské autorské dvojice Ivána Macíase a Félixe Amadora v režii Stanislava Moši. Inscenace přenáší klasický příběh z 19. století do současného New Yorku a zaměřuje se na téma hledání osobní svobody. Jde o první případ, kdy se světová premiéra díla španělské dvojice odehrává mimo Španělsko, řekli dnes autoři na tiskové konferenci.
Nový muzikál hudebně propojují prvky tradičního španělského folkloru a flamenca s americkým jazzem. Původní dílo francouzského spisovatele Prospera Mériméeho upravili autoři tak, aby odpovídalo vnímání svobody a lásky v 21. století. Při tvoření inscenace si autoři položili otázku, kým by byla Carmen dnes. "Téma Carmen je univerzální. Je to téma citů, neopětované lásky a svobody," řekl Amador.
Volba brněnského divadla vychází z dlouhodobé důvěry k režisérovi a zároveň řediteli divadla Stanislavu Mošovi a z vysoké umělecké úrovně brněnského divadla, s nímž se autoři setkali už v roce 2022. Tehdy divadlo nastudovalo a uvedlo jejich muzikál Medicus. "Mám v pana Mošu a jeho tým naprostou důvěru. Dnes jsou všechny oči muzikálových osobností ve Španělsku upřené sem, do Brna," uvedl Macías. Cílem tvůrců je také ukázat vliv brněnského divadla v kontextu madridské scény a v budoucnu by rádi dostali inscenaci Carmen až na americkou Broadway. Propojení české a španělské tvorby považují autoři za výkladní skříň českého talentu ve Španělsku.
Definitivní představu společného projektu si řekli autoři s Mošou loni v březnu. V listopadu pak autoři v Madridu představili kompletní muzikál s 21 španělskými interprety. "Jsme vděční za důvěru obou autorů. Inscenace byla od samého začátku koncipována přímo pro Brno a naši spolupráci," uvedl Moša.