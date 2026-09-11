Brněnské Mikro-teatro získalo stálou scénu ve Václavské ulici

Brněnské nezávislé divadlo Mikro-teatro získalo novou stálou scénu. Poslouží také jako komunitní prostor a místo k setkávání. Na vzniku Divadelního obýváku ve Václavské ulici se podílely desítky podporovatelů divadla, kteří přispěli v crowdfundingové kampani. Slavnostní otevření se uskuteční v sobotu od 11:00, oznámila ČTK umělecká vedoucí divadla Veronika Všianská.
Celodenní program nabídne akce pro děti i dospělé. Návštěvníci si mohou prohlédnout prostor divadla a setkat se s tvůrci. Z Prahy přijede projekt Filharmoniště, který přiblíží klasickou hudbu rodinám s malými dětmi.
Diváci se také mohou těšit na japonské papírové divadlo Kamishibai a představení Mikro-teatra o podzimních tradicích s názvem Když na podzim vlaštovičky. Večer čeká návštěvníky scénická skica knihy Víry, po kterém následuje koncert písničkářky Elky.
Divadelní obývák poslouží jako stálá scéna pro inscenace Mikro-teatra. Také nabídne workshopy, tvořivé dílny, komunitní akce, vzdělávací programy a setkávání návštěvníků napříč generacemi. Prostor je bezbariérový.
"Chceme vytvořit bezpečný a přívětivý prostor, kde si děti mohou hrát, dospělí si odpočinout a kde bude kultura přirozenou součástí každodenního života," řekla Všianská. Divadelní obývák vznikl ve spolupráci s městskou částí Brno-střed.
Mikro-teatro je spolek, který od svého vzniku v roce 2019 rozvíjí koncept komorního bytového divadla. Několik let hrálo převážně v domácnostech, školkách, knihovnách, kavárnách i kulturních institucích. Vytváří autorské inscenace pro děti i dospělé, pořádá workshopy a vzdělávací programy. Poslední stálé působiště mělo v areálu bývalého kláštera v Josefské ulici.