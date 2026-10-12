Brněnské muzeum vystaví motorky značky Douglas, jedna patřila malíři Lhotákovi

Dvě desítky motocyklů britské značky Douglas vystaví Technické muzeum v Brně. Je mezi nimi také stroj, který patřil malíři Kamilu Lhotákovi. Výstavu doplňují motory, fotografie a jiné artefakty spjaté s firmou, která motocykly vyráběla od roku 1907 a za první republiky je dovážela i do tehdejšího Československa. Výstava se pro veřejnost otevře ve středu, informovala mluvčí muzea Taťána Krajčírovičová.
"Jedním z nejzajímavějších exponátů je rozhodně motocykl Douglas EW 350, který vlastnil známý český malíř Kamil Lhoták a je zapůjčen ze sbírek Národního technického muzea," uvedla garantka výstavy Sylvie Zouharová Dyková, která je kurátorkou historických vozidel a spalovacích motorů v Technickém muzeu.
Výstava se věnuje také ženám za řídítky. "Zájemci uvidí unikátní dámský model Douglas 'X' Ladies Model z roku 1914. Návštěvníky zaujme i životní osud motocyklistky Lídy Horské, mladé pražské úřednice, která si v roce 1926 pořídila motocykl Douglas. Vedla si deník, v němž popisovala radost z jízdy protkanou různými defekty a následnými opravami, ale současně zachytila i reálie tehdejšího motosportu," popsala Zouharová Dyková.
Výstava se váže k několika výročím. Před 100 lety získala značka Douglas zastoupení v Československu. Před deseti lety vznikla Česká sekce Douglas klubu. Příští rok pak uplyne 120 let od výroby prvního motocyklu Douglas. Rodinná značka je však starší, firma totiž začínala jako strojírna a slévárna už v roce 1882 v Bristolu.
Motocykly začala vyrábět v roce 1907. Postupně si získaly mnoho příznivců po celém světě. "Dnes již málokdo ví, že generální zastoupení pro celé Československo získala firma Jiřího Krčmáře z Prostějova, a tudíž tyto stroje vytvářely i naši domácí technickou historii," doplnila Zouharová Dyková.
Další výstavu k dějinám motorismu připravuje Muzeum města Brna. Začne 22. října na Špilberku a přiblíží šestici strojů z 20. a 30. let minulého století spolu s osudy jejich majitelů. V druhém plánu výstava zmapuje místa spojená s motocyklismem v Brně, zejména v meziválečném dvacetiletí.