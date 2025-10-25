„Jsem za zpracování auditu ráda, protože potvrdil, že hospodaříme řádně, naše účetnictví je v pořádku a nepodvádíme. Tedy, že se chováme v souladu se zákonem,“ zdůrazňuje ředitelka organizace, která se stará o propagaci Brna.
Žádných pochybení nebo nedostatků si tedy nejste vědoma?
To jsou dvě různé věci. Nemáme patent na rozum a neříkám, že neděláme chyby. Nejenom u Brněnských Vánoc vždy po skončení akce provádíme vyhodnocení, abychom případné chyby neopakovali. Audit nám jen dává nějaká doporučení, abychom akci dělali ještě lépe.
|
Audit Brněnských Vánoc. Na mzdy šlo víc, než se odpracovalo, zjistila kontrola
Podle auditora se některé nesrovnalosti týkají i peněz, tedy vašeho hospodaření jako příspěvkové organizace města. Například došel k závěru, že jste v roce 2023 vykázali čtyři miliony korun jako náklady na mzdy a odvody, přitom on výpočtem došel k závěru, že se odpracovalo o 40 procent méně. Jak je to možné?
Ten výstup neříká, že jsme zaplatili více, než se odpracovalo. Je to čistě otázka vykazování. Na to, že můžeme pracovat efektivněji, jsme přišli sami už dříve a udělali jisté kroky.
Kam se tedy ty peníze „ztratily“? Laik si řekne, že 1,5 milionu někde „poletuje ve vzduchu“.
To, že je tam nesoulad ve výkazech a v tom, co auditor získá za informace z rozhovorů s pracovníky TIC, je čistě otázka toho, jakým způsobem se vykazuje práce. Je to složitější. Práce v roce 2023 za čtyři miliony korun se však odvedla.
Auditor ale došel k závěru, že personální náklady měly být o 40 procent nižší.
On nám dává doporučení, jakým způsobem vykazovat, jak vést plány práce. Spousta podnětů vede k zefektivnění. Víme, že máme co zlepšovat. Už v roce 2023 se nám samotným nezdála spousta procesů efektivních, proto jsme se tím už tehdy zabývali. O rok později jsme snížili personální náklady na podstatně nižší úroveň.
|
22. listopadu 2024
Čím je způsobené, že z roku na rok – i když jsou trhy víceméně stejně velké – se na mzdách ušetří polovina původní sumy?
Máte pocit, že jsou trhy každý rok stejné? Já ne. V roce 2024 byly trhy zásadně jiné, získaly titul Evropské hlavní město Vánoc. V roce 2023 jsme věnovali Brněnským Vánocům enormní energii a stálo to za to. Návštěvníci si užili spoustu novinek. Stojíme si za prací, která byla odvedena. Navíc je rozdíl mezi firmou a příspěvkovou organizací. Pan auditor ostatně dospěl k závěrům, že obrat okolo Vánoc je u nás tak velký, že by bylo výhodnější, kdyby agendu spojenou s pronájmy stánků dělal obchodní subjekt. TIC netrvá na tom, že musí pořádat Brněnské Vánoce v současném rozsahu, naše role se může proměnit. Volám proto více než rok směrem ke zřizovateli: pojďme se bavit, že je tato situace neudržitelná, je to pro nás velká administrativní zátěž. Musíme si říci, jaké jsou naše role.
Auditor se zabýval i náklady na marketing. Mimo jiné uvedl, že rozpočtová strategie nebyla primárně orientována na dosažení přebytku či úspor, ale spíše na maximální využití svěřených prostředků v rámci akce. Čtu to tak, že se nesnažíte efektivně a hospodárně nakládat s penězi, které máte k dispozici, ale vaším úkolem je vše utratit.
Nezlobte se, ale nečtete to dobře. To, že využijeme veškeré prostředky, které vynese projekt, je naprosto v pořádku. To je účel příspěvkové organizace. Podle zákona je jejím cílem poskytovat veřejnou službu v co nejvyšší kvalitě. A naše ambice byly vždy evropské. Výnosy z této akce pak směřují do rozvoje naší hlavní činnosti, tedy celkové propagace Brna s využitím Brněnských Vánoc.
To sice ano, nicméně Brněnské Vánoce jsou vaše hospodářská vedlejší činnost, takže i jako příspěvková organizace se v tomto případě chováte byznysově jako firma. Měli byste tvořit zisk a chovat se hospodárně.
Víte, co je největším dokladem toho, že se TIC chová byznysově? Že máme obrat dvacet milionů korun. Před deseti lety jsme jej měli asi poloviční. To je výsledek toho, že dokážeme efektivně investovat do této akce a přesvědčit naše partnery, tedy stánkaře, aby sami investovali tak vysoké částky do pronájmu stánku. A proč to dělají? Protože vědí, že my propagujeme trhy a Brno, což znamená, že jim přilákáme návštěvníky. Je tam i investice do kvalitního programu. Městu jsme tím vybudovali skvělý projekt, který má desítky cen od odborné veřejnosti a který milují jeho návštěvníci. Tak to prostě je.
Už před rokem od vaší organizace zaznívaly zmínky o regulaci, aby částky za pronájem stánků neúměrně nerostly. Pak se totiž promítají do cen nabízeného zboží. Řešili jste to nějak?
Mám v hlavě spoustu věcí, které ale nejsou na mém rozhodnutí. Je potřeba jednat se zřizovatelem o případné transformaci. K těmto rozhodnutím patří i právě téma zastropování cen.
Alternativa navržená auditorem, že by se vaší role chopily Veletrhy Brno a vy byste plnili spíš nějakou kulturní funkci, by pro vás byla přijatelná?
Já jsem člověk s otevřenou hlavou, ráda bych byla součástí věcné debaty. To, co se tady ale rok děje, včetně mediální štvanice na TIC, tomu neříkám věcná debata.
|
Ceny za stánky na trzích letí vzhůru. Loni přes půl milionu, letos ještě víc
Promiňte, ale musím se ohradit proti sousloví „mediální štvanice“. Naše redakce prostě monitoruje, co řeší politici. Ti toto téma zvedli, probírali ho na kontrolním výboru i na zasedání zastupitelů. Je to zkrátka předmět veřejné debaty.
Já to chápu, já to taky neříkala na adresu nikoho konkrétního. Vy něco píšete, my se proti tomu ohrazujeme. V mediálním prostoru ale zaznívaly informace, že se v TIC děje něco zásadně špatného. Audity naopak potvrdily, že je vše podle zákona. To, co se kolem toho děje, je pro mě i můj tým výrazně demotivující. Proto budu nadále velmi aktivně vyvolávat debatu s městem o tom, co dál, jak dál, a to už i na Brněnské Vánoce 2026.
Nerozumím ještě jedné věci. Vánoční trhy, které pořádá městská část Brno-střed, vykazují velké zisky. Například v roce 2023 to bylo 12 milionů, zatímco trhy pod vaším vedením byly necelé dva miliony v minusu.
Auditor jasně říká, že naše hospodaření skončilo mírným přebytkem. Příspěvková organizace nemůže skončit ve ztrátě. My jsme od toho, abychom ty peníze investovali zpět. Tento postup není v rozporu s právními předpisy. My dostali úkol, my si na akci musíme vydělat a zároveň ji můžeme dofinancovat z jiných zdrojů. Městská část Brno-střed má více stánků než my. Srovnáváte nesrovnatelné. Proto má vyšší výnosy, to je jednoduchá matematika. Stejně tak je srovnávání jablek s hruškami případ nákladů na montáž stánků. My máme úplně jiný typ.
Politiky i veřejnost nicméně zarazí, že vy platíte za montáž jednoho stánku přes 15 tisíc, zatímco radnice Brna-střed tři nebo čtyři tisíce.
Nejeďte na těchto zjednodušených informacích. Ten jejich stánek je jinak velký, vypadá úplně jinak. Já jsem otevřená debatě, jestli naše řešení už není překonané, klidně se můžeme inspirovat jinými partnery, srovnat a zjistit, jaká jsou jiná řešení. Máme do detailu zpracované tabulky, ale nemám žádná data Brna-střed. Je potřeba si sednout ke stolu s městem a bavit se o tom, jak to dělat dál a lépe.
Jak? Kde vidíte mezery?
Pro mě je zcela zásadní naše role jako TIC. Potřebuji cítit podporu vedení města, že co děláme, děláme dobře. A že město chce, abychom to dělali dále. Projekt strašně vyrostl, máme vedle sebe navíc silného partnera. Najednou jsou tady dvoje Vánoce.
|
Drak ve svetru i kapři ve fontáně. Brno je evropským hlavním městem Vánoc
Narážíte na to, že vy máte Brněnské Vánoce a vedle vás si propaguje svou vlastní akci Vánoce Brno radnice Brna-střed, která organizuje trhy na Zelném trhu a Moravském náměstí?
Přesně tak. Já to nepovažuji za správné. Způsobuje to dvojkolejnost komunikace, což není dobře.
Cítíte u vedení města podporu, o které jste mluvila?
Uměla bych si představit, že bych ji cítila více. Mám spoustu nápadů, sama vidím rozvoj především v kvalitě, nikoli kvantitě. Celkově jsem však teď z toho všeho, co se kolem Brněnských Vánoc děje, trochu unavená. Ráda bych si tak vše rozmyslela a naplánovala další kroky až na základě jednání s městem.
Nevíte tedy, jestli budete pokračovat ve funkci ředitelky TIC?
Potřebuji výrazně cítit podporu ze strany vedení města. Aktuálně v sobě hledám energii, jak dál. Každopádně mám s týmem jasnou vizi, která nás s akcí přivedla mezi evropskou špičku.
|
15. listopadu 2024