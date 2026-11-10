Vánoční trhy v Brně se letos rozšíří i na Kapucínské náměstí, začínají v pátek

Brněnské vánoční trhy se letos rozšíří i na Kapucínské náměstí, kromě stánků tam bude i světelná vánoční stezka. Novinkou trhů jsou i speciálně upravené atrakce, díky kterým si předvánoční čas užijí i lidé na vozíku, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí Brna-střed Michal Šťastný. Trhy začínají tento pátek. Vánoční stromy v centru Brna se rozsvítí v pátek 27. listopadu.
Trhy začnou na Zelném trhu, v parku a u sochy Jošta na Moravském náměstí, na části náměstí Svobody a nově také na Kapucínském náměstí či náplavce. V pátek je na náměstí Svobody zahájí v 17:000 vystoupení Game of Life. "Den završí ve 20:00 koncert skupiny Lucie na Zelném trhu. V provozu budou oblíbené atrakce v čele s dětskou vesničkou, světelnou stezkou, slámovou horou či vyhlídkovým kolem. Nejvíce stánků najdou lidé tradičně na Zelném trhu, kde bezmála polovinu prodejních míst obsadí řemeslníci a nositelé lidových tradic," uvedl Šťastný.
Novinkou jsou speciálně upravené atrakce pro lidi na vozíku. "Nově se svezou na vyhlídkovém kole nebo vzlétnou horkovzdušným balonem, který bude přistaven na piazzettě u Janáčkova divadla. Na atrakce se kromě běžných návštěvníků mohou těšit rovněž děti z dětských domovů a pěstounské péče," řekl mluvčí.
Hlavní část kulturního programu se uskuteční na Zelném trhu. Na programu jsou například koncert zpěvačky Anny K., Lenny nebo Support Lesbiens. "Kromě nich dostanou tradičně prostor místní klubová scéna a děti ze základních a mateřských škol. Novinkou je přistavěné pódium na Jakubském náměstí, kde dostanou prostor začínající hudebníci," vyjmenoval Šťastný. Kulturní program se chystá i na Moravském náměstí. Každou adventní sobotu na Zelném trhu zazní vánoční fanfáry, které vzešly ze skladatelské soutěže.
S prvním prosincovým dnem se na Římské náměstí vrátí Vánoční festival zlozvyků, který městská část připravuje ve spolupráci s umělkyní Kateřinou Šedou. Lidé budou moct na trzích také podpořit až 60 charitativních a dobročinných organizací nebo se zapojit do sbírky Daruj kelímek. "Díky ní se v loňském roce podařilo vybrat 5,2 milionu korun," řekl Šťastný.
Vánoční strom na náměstí Svobody se rozsvítí 27. listopadu v 17:00, hodinu poté se rozsvítí i strom na Zelném trhu. "V 19:00 pak přijde na řadu vánoční strom u sochy Jošta na Moravském náměstí," uvedl Šťastný. Vánoční strom ozdobí i náplavku, poprvé se rozzáří 20. listopadu v 17:00.