Brněnské výstaviště o víkendu hostí festival vědy, vstup je zdarma

Více než stovka akademických ústavů, univerzit a dalších institucí se letos zapojí do brněnského Festivalu vědy a techniky. Na výstavišti chtějí společně ukázat, že věda nemusí být jen suchá teorie, ale praktická, užitečná a zábavná věc. Festival v pavilonu A potrvá od pátečních 9:00 do nedělních 18:00, vstup je zdarma, informovali pořadatelé.
Přehlídka se letos rozšíří do takzvané Rotundy se 450 místy. Budou se tam konat představení Divadla vědy, přednášky a besedy. "Dorazí Lucie Výborná se svoji podcastovou show nebo Matěj Koubek, který se podílí na jednom z největších a nejdražších projektů – sondě PLATO zkoumající exoplanety," uvedl Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno, která festival zastřešuje.
"V odborné části programu bude již podruhé předáno ocenění za dlouhodobou neúnavnou popularizaci vědy na jižní Moravě. Minulý rok je jako první získal Tomáš Opravil z Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně," doplnil Dušek.
Dosud nejširší zastoupení bude mít na festivalu Akademie věd ČR. Představí se 14 ústavů a pracovišť, poprvé například CzechGlobe, který se zabývá výzkumem globální změny. Jeho stanoviště propojí satelitní snímky s fyzickým 3D modelem krajiny.
"Chceme ukázat, že satelitní data nejsou jen působivé snímky Země. Dokážeme z nich získat řadu informací o krajině a sledovat jevy, které pouhým okem nevidíme. Návštěvníci si sami vyzkoušejí, jak různé typy dat mění pohled na jedno území," uvedla Hana Šprtová z CzechGlobe.
Do role vědeckých detektivů se zájemci vžijí v expozici ústavu biologie obratlovců. Vyzkoušejí si práci biologů v terénu i laboratoři. "Vědec nemusí zvíře přímo vidět, aby zjistil, že se na daném místě vyskytuje. Prozradit ho mohou stopy, záznamy z fotopastí nebo DNA, ze které lze určit nejen druh, ale také pohlaví či příbuznost," řekla Radka Valterová z ústavu.
Archeologický ústav představí velkomoravské šperky z devátého století a ukáže, jak při jejich výzkumu pomáhá elektronová mikroskopie. "Velkomoravské šperky můžeme obdivovat pouhým okem, ale při mnohonásobném zvětšení se před námi otevírá další příběh," uvedla Pavla Růžičková z archeologického ústavu.