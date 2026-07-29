Brněnské Žabovřesky mají v parku v Bráfově ulici obří žábu s fontánkou

Obří kovová žába s fontánkou ode dneška zdobí park v Bráfově ulici v brněnské městské části Žabovřesky. Nahradila starší a již nefunkční plastiku s vodním prvkem, stejně jako on odebírá vodu z místního artézského vrtu. Novou plastiku, jejímž autorem je umělecký kovář Robert Vašín, dnes odhalil starosta městské části Filip Leder (KDU-ČSL).
"Už delší čas mi v hlavě zrála myšlenka vrátit tomuto místu jeho původní atmosféru. Přece jen artéský vrt nemá jen tak někdo a navíc se k vodě báječně hodí i motiv žáby. Žabí skřeky koneckonců neodmyslitelně k naší městské části patří," uvedl Leder. Za kovovou žábu a obnovu fontány městská část zaplatila 170.000 korun.
Motiv žáby odkazuje k názvu městské části, ale také k blízkosti žabovřeských luk, kde byly v minulosti mokřady hojně obydlené právě žábami a dalšími obojživelníky.
Park v Bráfově ulici městská část vybudovala v roce 1994, o rok později do něj přibyla autorská instalace výtvarníka Jana Šimka, která využívala vodu z artézského vrtu. Měla podobu kamene, z něhož vyvěrala voda. Postupně ale vlivem času i vandalismu přestala voda proudit a zůstalo po ní jen vyschlé koryto. Nyní na vrcholku kamene přibyla kovová žába.
Nová žabí fontána slouží výhradně jako dekorativní prvek, voda z vrtu není určena k pití kvůli zvýšenému obsahu železa.