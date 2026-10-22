Brněnskou Bystrc povede trojkoalice v čele s lidovci, starostou má být Brauner

Brněnskou městskou část Bystrc povede v následujících čtyřech letech vítězná koalice lidovců a STAN, Zelená pro Bystrc a hnutí ANO. V zastupitelstvu o 27 členech bude mít koalice 16 hlasů. ČTK to řekl volební lídr lidovců Marek Brauner, který je kandidátem na starostu městské části. V opozici bude uskupení Volím Bystrc dosavadního starosty Tomáše Kratochvíla, ODS a uskupení Bystrčáci, Piráti, TOP 09 a nezávislí pro Bystrc.
"Při vyjednávání jsme našli největší programový průnik. Věříme, že se nám podaří naplnit maximum našeho volebního programu. Jedna z největších priorit je, aby se nám podařilo zrealizovat výstavbu Nové Bystroušky a určitě musím zmínit i změnu v komunikaci směrem od radnice k občanům," řekl Brauner.
Vítězná kandidátka lidovců a Starostů nazvaná Bystrc blíž lidem získala 28,47 procenta hlasů a devět mandátů. Uskupení dlouholetého starosty Kratochvíla Volím Bystrc skončilo druhé se ziskem 17,38 a pěti mandátů. "My jsme se věnovali práci, ten, kdo uspěl, se věnoval kampani," komentoval Kratochvíl minulý týden výsledek voleb.
Hnutí ANO má pět mandátů, po třech křeslech získali Bystrčáci, Piráti, TOP 09 a nezávislí pro Bystrc i občanští demokraté. Zelená pro Bystrc má dva mandáty.
Zatímco na magistrátu i v některých městských částech skončí hnutí ANO v opozici, Brauner má za to, že je důležitější fungující spolupráce než stranická příslušnost. "Koalice nám byla schválena," poznamenal Brauner. Doplnil, že koaliční strany podepsaly dohodu o spolupráci a ještě se bude řešit, kdo obsadí další posty.
Bystrčáci na svém webu uvedli, že jim byla také nabídnuta spolupráce. "Máme jednomyslný postoj, že se nebudeme účastnit koalice, jejíž členem bude ANO a rozhodli jsme se tuto nabídku nepřijmout," napsali.
Kdy bude termín ustavujícího zasedání zastupitelstva, zatím Brauner předjímat nechtěl, protože se Bystrce týká jeden z podnětů na volby, který obdržel Krajský soud v Brně. Uskupení kolem Bystrčáků v návrhu tvrdí, že jim nebylo započteno více než 1000 hlasů, napadlo i rozdělení mandátů.