Brněnskou nezávislou divadelní scénu představí v říjnu nový festival

Brněnskou nezávislou divadelní scénu představí nový festival. Od 4. do 11. října se do něj zapojí 14 souborů, které se věnují různým divadelním formám. Hrát se bude v centru Co.Labs, Káznici, ale také třeba v opuštěném domě v Čelakovského ulici, v bytě na Bratislavské nebo v Rezidenci Café Kaprál, což je bývalé bydliště básníka Zena Kaprála. O festivalu ČTK informovala za pořadatele Nikola Páleníčková.
"Festival je vyvrcholením toho, o co jsme jako nezávislá divadelní scéna usilovali léta. Aby se veřejnost dozvěděla, že existujeme, že jsme profesionální soubory přinášející hodnotnou kulturu. Každý ze souborů je přitom úplně jiný," uvedla ředitelka Festivalu brněnských nezávislých divadel Eva Lietavová.
Na festivalovém programu je tradiční japonské divadlo kjógen, tanec i činohra, opera i představení pro jednoho diváka. "To je přesně ten typ kultury, kde se člověk může nechat překvapit. A my věříme, že překvapení stojí za to. Zveme i divadelní profesionály a profesionálky z celé republiky: festival je místem setkání, síťování a rozhovoru o tom, jak se dnes dělá nezávislé divadlo," doplnila Lietavová.
Každé divadlo si samo vybralo, čím se chce prezentovat. Nabídka tak podle organizátorů vznikla přirozeně a vyrovnaně, bez hierarchie. Součástí přehlídky je také odborný program určený profesionálům. Tematické debaty se zaměří na odolnost kulturního sektoru, fungování kultury v regionech a umění ve veřejném prostoru.
Festival je první svého druhu v Brně. V Praze podobným způsobem mapuje nezávislou scénu přehlídka Malá inventura, v Liberci Festival současného divadla WTF?!