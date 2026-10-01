Brněnský balet míří s inscenací Coco Chanel na festival do Thajska

Balet Národního divadla Brno představí svou inscenaci Coco Chanel na mezinárodním festivalu v thajském hlavním městě Bangkoku. Na zájezd se chystá 64 lidí, z toho 39 tanečnic a tanečníků. Představení je na programu 5. října, oznámila ČTK mluvčí baletu Michaela Paučo.
Balet sleduje uměleckou dráhu i soukromý život jedné z nejslavnějších módních návrhářek. Má podobu módní přehlídky, která je zároveň defilé stylu, nezávislosti, kreativity, svéhlavosti, geniality, ale také osamělosti. Coco Chanel se sice stýkala s významnými osobnostmi kultury a politiky své doby, ale žila sama.
Hlavní roli v Bangkoku ztvární An Se-hjon, první sólistka Baletu Národního divadla Brno. Jejím osudovým mužem bude Arthur Abram. Před thajským publikem se dále představí Ilja Mironov jako Étienne, Philipp Mergener jako Stravinskij a Petra Večeřová jako jeho manželka. Přítelkyni Coco bude tančit Sarah Ronešová a v roli Hanse se představí Adam Baštař.
Na mezinárodním tanečním a hudebním festivalu v Bangkoku vystupovaly osobnosti světového formátu, třeba pěvci Plácido Domingo a José Carreras či dirigent Zubin Mehta, stejně jako přední evropské soubory. "O to více si vážíme toho, že se na této prestižní scéně nyní představí také Balet Národního divadla Brno s inscenací Coco Chanel, která už úspěšně reprezentovala Brno při zahraničním hostování v Budapešti," uvedl ředitel zahraničních vztahů divadla Radim Dolanský.
"Jsem rád, že se nám daří prosazovat v zahraničí. Po Dubaji, Jižní Koreji či Macau se teď ukážeme dalšímu zahraničnímu publiku a povědomí o našem souboru tak neustále roste. Moc se těším na bangkokské publikum a věřím, že příběh Coco Chanel zaujme i diváky na druhém konci světa," doplnil autor choreografie a umělecký šéf brněnského baletu Mário Radačovský.