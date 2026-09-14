Brněnský balet povede od sezony 2028/2029 Markéta Pimek Habalová

Balet Národního divadla Brno povede od sezony 2028/2029 dlouholetá členka souboru, pedagožka a choreografka Markéta Pimek Habalová. Nahradí Mária Radačovského. O personální změně dnes informoval budoucí ředitel Petr Štědroň, který v polovině roku 2028 vystřídá v čele divadla Martina Glasera.
Štědroň původně vstupoval do úspěšného výběrového řízení s představou, že balet převezme Daria Klimentová, mezinárodně uznávaná baletní pedagožka a bývalá primabalerína. "Společně jsme hledali možnosti jejího nástupu v Brně od sezony 2028/2029, z pracovních důvodů se však tuto variantu nepodařilo uskutečnit," uvedl Štědroň.
Proto oslovil Pimek Habalovou, která je s brněnským baletem spojená už 30 let. "Její vedení umožní navázat na dosavadní uměleckou práci souboru, dále rozvíjet aktivity juniorského a seniorského baletu a současně hledat nové umělecké formy. Významný prostor vidím také v budoucí spolupráci na koprodukčních baletních projektech s Národním divadlem v Praze," popsal Štědroň.
"Mým přáním je navázat na dosavadní úspěšný repertoár a vytvořit pro tanečníky bezpečné a inspirativní prostředí, ve kterém budeme společně rozvíjet klasický balet i současnou tvorbu a zároveň dávat prostor mladým talentům v NdB2. Chci brněnskému publiku přinášet inscenace plné emocí a živého umění, které diváky zasáhnou a budou v nich ještě dlouho doznívat," doplnila Pimek Habalová.
Štědroň chce spolupracovat i s Klimentovou a využít jejího mezinárodního renomé, zkušeností a kontaktů. "Rád bych, aby pro Národní divadlo Brno působila jako mentorka a spojník se zahraniční scénou a aby se v budoucnu podílela také na mimořádných uměleckých projektech," uvedl Štědroň.