Brněnský Bílý kruh bezpečí měl loni více osobních konzultací, téměř 750

Brněnské pobočce organizace Bílý kruh bezpečí, která pomáhá obětem kriminality, v posledních letech stoupá počet osobních konzultací s klienty. Loni jich bylo 743, předloni 713 a například v roce 2022 jich poskytla 567. ČTK to dnes řekl jednatel pobočky Vladimír Vedra. Brněnská pobočka letos slaví 30 let existence, za tu dobu eviduje 7748 osobních konzultací. Bílý kruh bezpečí poskytuje pomoc nejenom obětem trestných činů, ale i svědkům a pozůstalým po obětech.
Zvýšený počet konzultací podle jednatele souvisí s tím, že je služba stále známější a policie častěji odkazuje oběti právě na Bílý kruh bezpečí. Přibližně 30 procent lidí přichází podle Vedry v situaci, kdy trestný čin ještě ani nebyl oznámený. Pracovníci pak s klienty řeší, zda oznámení podat a jak postupovat, aby byl proces co nejméně zatěžující.
"Za 30 let činnosti brněnské pobočky jsme byli svědky mnoha těžkých lidských příběhů. Naší rolí není rozhodovat za klienty, ale stát při nich ve chvíli, kdy potřebují oporu, informace a bezpečný prostor pro další kroky. Pomoc obětem trestných činů není jen otázkou právních informací. Velmi často jde také o obnovení pocitu bezpečí, důvěry a kontroly nad vlastním životem," popsal Vedra. Brněnská pobočka pomáhá klientům zvládat náročné situace především u domácího násilí, ublížení na zdraví a znásilnění.
Pobočka se za 30 let významně rozrostla. Na začátku fungovala poradna jeden den v týdnu a poradenství zajišťovalo do 20 lidí. V současnosti je poradna otevřená třikrát týdně a opírá se o zhruba 50 aktivních dobrovolníků, ať už právníků, psychologů či sociálních pracovníků. Ve službě jsou vždy tři lidé, aby klient získal právní i psychosociální podporu při jednom setkání. Od roku 2012 má pobočka jednoho zaměstnance na plný úvazek, který se věnuje nejzávažnějším případům a doprovází oběti například k výslechům.
Součástí služeb pobočky je i mobilní poradna, která ročně pomůže desítkám lidí. Pobočka zároveň rozšiřuje on-line poradenství.
Celostátní Bílý kruh bezpečí letos slaví 35 let existence. Za tu dobu se na něj obrátilo 25.573 klientů a pracovníci udělali 44.634 osobních konzultací.