Brněnský CEITEC láká vědce ze zahraničí, využije k tomu podporu 80 mil. Kč z EU

Díky podpoře 80 milionů korun z evropských fondů přesídlí do Brna 20 zahraničních vědců a vědkyň. Po dobu tří let budou působit v týmech výzkumného centra CEITEC, které propojuje přírodní a materiálové vědy. Projekt CEIPEX má celkový rozpočet 114 milionů korun, finančně se na něm podílejí také město Brno, Jihomoravský kraj a univerzity.
"V příštích měsících přijde do Brna prvních deset vybraných vědců, dalších deset přijde příští rok. Budeme se snažit, aby tady zakořenili," řekl dnes novinářům ředitel sdružení Jihomoravského centra mezinárodní mobility (JCMM) Jiří Nantl. Sdružení podporuje mezinárodní mobilitu v kraji, v minulosti už zastřešilo několik podobných iniciativ.
Do Brna díky projektu CEIPEX přijdou postdoktorandi, tedy vědci, kteří už získali doktorský titul, jsou v rozhodující fázi své kariéry a mají potenciál k vlastnímu výzkumu. Mohou usilovat o granty Evropské výzkumné rady, případně zakládat spin-off firmy, které přenášejí nové objevy do komerční praxe.
"Všichni doufáme v to, že někteří z nich budou tyto své aktivity uskutečňovat v Brně, v Jihomoravském kraji, v CEITEC," uvedl Pavel Tomančák, ředitel konsorcia CEITEC. Zdůraznil význam internacionalizace a budování mostů mezi obory a institucemi.
O prvních deset míst usilovaly desítky adeptů z celého světa. Například Theo Lemaire, který přichází z New Yorku, se bude věnovat optimalizaci transkraniální ultrazvukové stimulace pro kontrolu epilepsie. Výzkumník Saíd Alí Abbás Abedí, který dosud působil v Singapuru, se zaměří na nové možnosti diagnostiky a léčby rakoviny.
Projekt klade důraz také na profesní rozvoj vědců a vědkyň, kteří do Brna přijdou. "Pobyt na univerzitách v Brně bude určující fází jejich vědecké kariéry. Zároveň z minulých ročníků víme, že tito vědci často v Brně zůstávají, protože se jim tu daří skloubit akademický i soukromý život," řekla brněnská zastupitelka pro spolupráci s výzkumnými organizacemi Anna Putnová (TOP 09).