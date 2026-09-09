Brněnský Dům umění chystá velkou výstavu věnovanou slovenské kulturní scéně

Současnou slovenskou kulturní scénu představí výstava Domu umění města Brna. Různorodé práce stovky umělců a umělkyň zaplní hlavní budovu Domu umění na Malinovského náměstí i Dům pánů z Kunštátu v Dominikánské ulici. Výstava nazvaná "...a žiadna iná!" s podtitulem Auditorium slovenské scény začne v sobotu 19. září.
"Výstavní činnost brněnského Domu umění je dlouhodobě se slovenskou scénou spjatá a je určitě naším cílem v této tradici pokračovat," uvedla v tiskové zprávě ředitelka Domu umění Terezie Petišková.
Tvůrci výstavy chtějí prozkoumat, jak umělecká scéna reaguje na společenské změny či politický tlak. Slovenská zkušenost po posledních parlamentních volbách je východiskem, ale témata a otázky, které výstava otevírá, se týkají kulturního prostředí v celé Evropě.
Výstava tak podle tvůrců není komentářem konkrétní politické situace. Ptá se na roli umění a kultury ve společnosti, na význam identity, svobody a odpovědnosti kulturních institucí.
"Kultura a umění se v posledních letech ocitají pod rostoucím společenským a institucionálním tlakem. Chtěly jsme proto vytvořit prostor, kde mohou zaznít různé hlasy současné slovenské kulturní scény – zkušenosti, obavy, ale i představy o tom, kam je možné se ubírat. Proto také ono 'auditorium', tedy posluchárna, v názvu," doplnila Júlia Bútorová, která je společně s Marikou Svobodovou autorkou kurátorského konceptu.
Kurátorský tým vybral etablované autory a autorky, ale také zástupce nejmladší generace. Část prací bude také ve veřejném prostoru. Organizátoři dále připravili rezidenční program, přednášky, workshopy a tematické prohlídky.