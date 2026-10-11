Brněnský festival nabídne kompletní operní dílo Leoše Janáčka, začíná v úterý

Kompletní operní dílo skladatele Leoše Janáčka, symfonické i komorní koncerty nabídne desátý ročník festivalu Janáček Brno. Začne v úterý, potrvá pět týdnů. Bienále, které dvakrát získalo ocenění International Opera Awards v kategorii Festival roku, ještě nikdy nenabídlo tolik akcí jako letos. Program ČTK poskytla mluvčí festivalu Gabriela Vilímková.
Uvedení všech Janáčkových oper je podle organizátorů unikátní počin. Festival zahájí derniéra brněnské inscenace Osudu v režii Roberta Carsena. Dále se diváci na festivalu postupně rozloučí s brněnskými inscenacemi Její pastorkyně a Věci Makropulos, stejně jako s představením, které propojilo operu Z mrtvého domu a Glagolskou mši.
Bavorská státní opera do Brna poprvé zavítá s inscenací Káťa Kabanová v režii Krzysztofa Warlikowského. Výlety páně Broučkovy jsou na programu v oceňované koprodukční inscenaci souborů z Brna, Madridu a Vídně. Rané dílo Počátek románu inscenuje spolek Hausopera s Národním divadlem Brno ve dvoraně rektorátu brněnské techniky. Šárka zazní v prvotní verzi z roku 1888 s klavírním doprovodem Julia Drakea v Besedním domě, ale také v orchestrálním provedení pražského Národního divadla.
Koncertní řadu festivalu ozdobí Bamberští symfonikové pod taktovkou Jakuba Hrůši a Vídeňský rozhlasový symfonický orchestr ORF. Festival také oslaví 100 let od vzniku Janáčkovy Sinfonietty. Skladba zazní 17. října v Janáčkově divadle v symfonickém provedení České filharmonie pod vedením Vasilije Petrenka ve spojení s Ústřední hudbou Armády ČR a poté ještě 31. října v Redutě v komorní úpravě pro čtyřruční klavír.
Kromě divadelních budov, koncertních sálů a historických vil letos festival zavítá také do Vodojemů na Žlutém kopci, kde bude například 7. listopadu přehlídka lidových krojů s cimbálovou muzikou a degustací vína. Část festivalového programu je určená pro rodiny s dětmi.
Doprovodné aktivity připravuje městská organizace TIC Brno. "Doprovodný program k festivalu Janáček Brno je součástí naší dlouhodobé práce na budování povědomí o Brně jako městě Leoše Janáčka a příležitostí poznat Janáčka v širších souvislostech – nejen jako světově proslulého skladatele, ale také jako člověka, člena rodiny a obyvatele Brna," uvedla ředitelka TIC Brno Jana Janulíková.
V nabídce jsou procházky po Janáčkových stopách, výlet do jeho rodných Hukvald, ale také ochutnávka receptů skladatelovy hospodyně. Různé podniky v Brně připraví třeba Janáčkovy sněhové pusinky, tvarohový závin a buchtičky s krémem.