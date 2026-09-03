Brněnský festival seriálů představí Island a Nizozemsko, zaměří se na etiku

Brněnský festival Serial Killer se letos zaměří například na islandskou a nizozemskou seriálovou tvorbu, ale také na téma etiky v audiovizuálním průmyslu. Pro české seriály otevře novou samostatnou sekci Czech Killer. Poprvé dá publiku možnost vybrat vítěze divácké ceny. Festival potrvá od 23. do 28. září. První část programu je už dostupná na festivalovém webu.
Serial Killer funguje na principu "ochutnávky" nejlepších současných seriálů. U většiny nabízí možnost zhlédnout první dva díly v původním znění s českými i anglickými titulky. Některé projekce doplňují diskuse s tvůrci.
"Serial Killer dlouhodobě hledá seriály, které jsou výrazné, osobité a zároveň by se bez festivalu k českému publiku těžko dostávaly. Letos máme v programu politické thrillery, komedie, velká rodinná dramata i příběhy, které dokazují, že evropská seriálová tvorba rozhodně není jen několik známých zemí a několik známých platforem," uvedl vedoucí programu Dan Vondra.
Etická témata otevře festivalová konference TV Days. Zaměří se například na otázku, kde leží hranice mezi dramatickou licencí a odpovědností vůči lidem, kteří popisované události skutečně prožili. Do Brna přijedou mimo jiné scenáristka Sara Johnsenová a režisér P?l Sletaune, kteří představí vznik seriálu o teroristickém útoku na norském ostrově Utoya, nebo švédský scenárista a autor kriminálních románů Ulf Kvensler. Českou zkušenost nabídnou tvůrci a producenti seriálů Monyová a Kamarád.
V nové programové sekci Czech Killer budou soutěžit seriály produkované českými vysílateli a vytvořené převážně českými tvůrci. Vítěze vybere porota složená z nezávislých osobností české kultury.
Serial Killer založila a od počátku vedla televizní producentka Kamila Zlatušková. Letos kandiduje jako nestranička na brněnskou primátorku za ODS a TOP 09. Z organizačního týmu festivalu se proto stáhla.