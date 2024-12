Jeden a půl járu potem co komanči hókli v Práglu křivárnu, kábři z Brniska vygómali betálné první (a finišové) autopotlach GP na Masecu (25. 9. 1949, od járu 1950 F1). Ten jár se sešla na celosvětovó mixnu betálná sajtna: známé monacké borec Louis Chiron, Makaron „Nino“ Emilio Giuseppe Farina, siamské synek „Princ Bira“ Birabongse Bhanudej Bhanubandh, hrózek Anglán Peter Whitehead, Fanóš „Phi-Phi“ Philippe Etancelin a moc inéch známéch kofrů. Tu dobu bylo taky málo beneli a fára ho cucali moc. Talboty 50 pulčáků, maserati 100 a alfy přes 200 na kilo.

Štatlaři u teho nemohli mezerovat. A tak náš fotr sbalil mutru a nás kindoše, lautr šropála bráchu a mne pakátla na autopotlach. Šalinó sme valili na rolu durch Žabiny, Jóbsko do Kikiriksdorfu. Vocať šórem natrtali s dečmenem pod pazuchó a namazanén bimzálem fofrem k trávníku na špíz. Fotynek vysomroval nejaký flósky na stojku, a tak sme mohli hodit sicnu na dečmen. Čučku tu hodilo 380 litrů borců. Fotr program nekópil, a tak vyštráchal Versatilku a papírek na kósku papundeklu na startnumera a už káry valily.

Prvně mistrovali na Ceně Brna borci z našich kotlin, štychali se, ale žádné fofr. Přesto borec Jiří Janák buchl do škarpy a zagreboval do sna, byl tuhé. Eště den předem to vosolil na vysomrované maseratce Venca Uher do giršle a byl taky tuhoš. Domášovské borec Rudla Lodesu na v hajmu zbastlené mašině Rulo taky nezaválel, a tak to potem vařili špicoví borci fabální Bruno Sojka z Kopřivnice na káře Tatraplan Sport T602 a Zdeněk Treybal na Simca Gordini, keré ho podělal.

Pak už začala paradajsová mlata GP kár do objemu do 3 pulčáků. Makaroni, Fanóši a Angláni vařili na plný kule, a tak hned zkraja špicové kábr Farina buchl do borců co čóhali v zatáčce a nestačili se zdekovat. Dva z nich valili pod drn a 10 do špitlu. Maseratky fakt lítaly jak prdlý, a tak na sténým fleku hodil siamské princ Bira páru do zmoly a sicnu do stromovéch konárů. Jeho světle modrá maseratka se žlutým pruhem byla vodvařená.

Louis Chiron se svým maserati na trati

Napucovaný maseratky holt měly pechanec a hnědku výdrž. Tak ve šlusu to vyválel namistrované Anglán Whitehead s numerem 14 na fáru Ferrari-12 cylindrů, keré se celé špíl štychal s Etancelinem z Frankrajchu na Talbotu-6 cylindrů ten pigloval numero 3. Chiron na maserati byl z plotny vyobcované, a tak se poveselil jen jako kmocháček u kamoše ve štatlu na brněnské Augustinské třídě. Makaróni i Fanóši, keří byli ze startu moc namistrovaní, byli potom celí zelení, že to vyválel Anglán.

Protože v komóšskéch domovinách byly k dispozici jen káry nazývané „Ocelový oři“ a „Výkvět celin“, tak pantáti další GP autopotlachy na Masecu zkásli. Pak nastópily enem domovnicky rita a dál už výkvětová éra na burglech: J. Novosad, A. Vitvar, F. Šťastný, G. Havel, F. Boček, ale především G. Agostini, G. Hocking, M. Hailwood, K. Ballington, H. Baltisberger, F. Camatias a další. To už je však inší storka.