Brněnský JazzFest oslaví 25 let existence v listopadu v Huse na provázku

Tým brněnského JazzFestu připravuje na závěr letošního ročníku oslavu 25 let existence přehlídky, která do města pravidelně zve hudebníky ze zámoří i Evropy, včetně mnoha držitelů cen Grammy. Uskuteční se 26. listopadu v Huse na provázku. Zahrají kubánský pianista Alfredo Rodriguez, polský kvintet Blu/Bry a česká trojice Jiří Stivín, Martin Zbrožek a Jiří Slavík. Doplněný program festivalu je na webu přehlídky.
Rodriguez propojuje tradiční kubánské žánry s moderním jazzem, avantgardou a klasikou. "Je známý pro svá strhující živá vystoupení, během nichž dokáže nástroj proměnit v kompletní rytmické těleso. Působí jako živelná síla - jeho hra je perkusivní, explozivní a přitom technicky naprosto precizní," uvedl umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.
Skupina Blu/Bry zastupuje progresivní linii jazzu. "Ve své tvorbě vycházejí z kořenů moderního evropského jazzu, do nějž však s naprostou přirozeností vplétají prvky klasické hudby, lidové inspirace i jemné elektronické textury," řekl Spilka.
Mistr fléten a saxofonů Stivín, houslista Zbrožek a kontrabasista Slavík společně překračují žánrové hranice. "Všichni tři se pohybují v neobyčejně širokém stylovém rozpětí a zároveň jsou invenčními autory. Nejpevněji všechny ale spojuje bezbřehá hravost, tvůrčí odvaha a radost z okamžiku, kdy hudba vzniká přímo před očima a ušima diváků," popsal Spilka.
Podzimní část 25. ročníku festivalu zahájí 13. září v Sonu instrumentální ansámbl Snarky Puppy. Podzemí brněnských Vodojemů rozezní 5. října hlas a violoncello písničkářky Doroty Barové. V Cabaretu des Péches 15. října vzdá americký hudebník Isaiah Collier poctu saxofonovému velikánovi Johnu Coltranovi, od jehož narození letos uplyne 100 let.
Ve vile Tugendhat má 19. říjnu premiéru nový projekt Dana Bárty a kontrabasisty Roberta Balzara. Den před oslavou výročí, tedy 25. listopadu, zahraje v Sonu klavírista Tigran Hamasyan. Festival zavítá i do Kyjova na Hodonínsku a Letovic na Blanensku.