Místo pro okázalou oslavu i workshop
Najít místo pro soukromou oslavu nebo firemní večírek obvykle znamená vybírat mezi restaurací, barem, klubem a pronajímatelným sálem. V Cabaret des Péchés se několik těchto světů potkává pod jednou střechou.
V prostoru ukrytém v brněnském Paláci Jalta je už připraveno jeviště, hlediště i bar. Pronajmout si lze celý kabaret, ale také jen část prostoru, třeba horní patro s kavárnou nebo samostatnou rautovou místnost. Záleží na typu akce a očekávaném počtu návštěvníků.
V „plné parádě“ se unikátní, lehce dekadentní, tajemný a divadelně slavnostní interiér Cabaret des Péchés uplatní hlavně při okázalých narozeninových oslavách, rozlučkách se svobodou nebo dalších soukromých večerních akcích, které mají hostům zprostředkovat nezapomenutelný zážitek. Část prostor lze ale využít i pro menší akce, workshopy či školení.
Největší show aktuální sezony
Cabaret des Péchés má na podzim a nadcházející zimu docela našlapaný program, pátky a soboty patří zpravidla velkým show. Jen pro představu, v probíhající sezoně zde vystupuje například burleskní performerka Fallka La Coquine, pěvecké duo Jazz Ladies či akrobatka Sapphira Sky. Fetish Cabaretem provází Lea Delore, pravidelnou tváří scény je také brněnská drag queen Ivory Divine. Mezi hosty patří například Aran Mars, Linde von Schwärze, Madeleine de Sade, Barbora Elz nebo Rachel Riot.
Mezi top akce určené pro veřejnost pak pořadatelé řadí velkolepou výpravnou show Burlesque Tribute s lákavým podtitulem Od kankánu po bizár, večer plný ženských paradoxů, tajemství a rafinovaného humoru Šestý smysl nebo novinku Věčnost a Hřích, hříšnou komedii, která diváky provede smyslným posmrtným životem přes Nebe, Peklo i Ráj. Za zmínku také stojí Travestie Cabaret Brno: Divas Show, taneční a hudební vystoupení plné nejznámějších popových hitů a překvapivých vizuálních efektů. Na scéně při něm vystoupí tři hvězdy – Daina Divad, Lolla de Schampagne a Ivory Divine. Na jaře zde navíc bude mít Travestie Cabaret premiéru nového představení.
Za zmínku stojí také večer plný ženských paradoxů, tajemství a rafinovaného humoru Šestý smysl, výpravná show Burlesque Tribute s lákavým podtitulem Od kankánu po bizár nebo novinka Věčnost a Hřích, hříšná komedie, která diváky provede smyslným posmrtným životem přes Nebe, Peklo i Ráj.
K soukromé akci soukromé představení
Pronájem v Cabaret des Péchés nemusí být jen výpůjčkou jeho prostoru. Organizační tým je schopný zajistit i show podle vlastního výběru. Může to být celovečerní představení, soubor jednotlivých tematických vstupů anebo služby DJ.
Protože Cabaret des Péchés ve svém běžném programu pracuje s burleskou, tancem, drag performance, živým zpěvem a dalšími kabaretními či cirkusovými disciplínami, může mít i program soukromé akce velmi široký záběr. Sestavuje se podle domluvy, charakteru večera a dostupnosti jednotlivých performerů.
Večírek může trvat i mnoho hodin, kdy se například hosté nejprve potkají u baru, později přijde připravený kabaretní vstup a závěr večera převezme DJ. Při narozeninách nebo rozlučce se svobodou zase nemusí být představení hlavním bodem celovečerního (nebo i celonočního) programu. Může přijít jako překvapení uprostřed oslavy.
Právě propojení jeviště a hlediště dělá z tohoto brněnského kabaretu zajímavé místo pro netradičně pojaté rozlučky a oslavy. Hosté mohou zůstat diváky nebo se stát součástí představení šitého na míru konkrétní události. Možnost vložit do vlastní oslavy profesionální živé umění dává prostoru tvář, kterou běžný eventový sál nabídnout nedokáže.
Jeho název zní v překladu Kabaret hříchu a lze si ho pronajmout i na soukromé akce. Cabaret des Péchés v brněnském Paláci Jalta je místo mnoha možností.
Kapacita je až 400 lidí
V kabaretu hříchu (jak zní doslovný překlad Cabaret des Péchés) se může najít místo až pro 400 lidí, pokud se rozhodnou využít kapacitu hlavního sálu, určeného pro živá představení. Je ale také možné si pronajmout jen horní patro, zatímco dole probíhá představení pro veřejnost, nebo i menší část prostotu.
Konkrétně si lze pronajmout:
- Celý prostor – Poskytuje 179 míst k sezení s výhledem na pódium, 230 míst k sezení celkem a v případě vyklizení stolů a židlí kapacitu až 400 lidí.
- Horní patro – Je vhodné na menší soukromé akce do 50 hostů během představení.
- Kavárna – Poskytuje možnost pronájmu na školení a podobné akce, které se konají během dne.
- Zrcadlový sál – Je unikátním prostorem pro workshopy a kurzy. Určený je pro 10 až 15 lidí, podle typu akce.
Servis zahrnuje bar s alkoholem i nealko nápoji, studenou kuchyni a možnost cateringu, ale také nabídku luxusních dezertů připravovaných vlastní cukrářkou přímo na místě. Kdo si chce o narozeninové oslavě nebo rozlučce se svobodou zahřešit, v Cabaretu des Péchés má jedinečnou šanci.
Obsah vznikl ve spolupráci s Cabaret des Péchés.