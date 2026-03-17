Brněnský krytý bazén na Ponávce dostane novou vanu, ze stávající uniká voda

Krytý bazén na Ponávce v centru Brna dostane novou nerezovou vanu. Nahradí keramickou vanu, ze které uniká voda, řekl ČTK mluvčí městské firmy Starez-sport Martin Lísal. Oprava by měla trvat od půlky června do listopadu. Po tuto dobu si lidé v bazénu nezaplavou. Rekonstrukce vyjde odhadem asi na 13 milionů korun bez daně.
Rekonstrukce má vyřešit problémy s únikem vody. "Denně se jedná o dva až čtyři metry krychlové vody, které se ze stávající vany vytratí. Vana vykazuje i výrazná poškození v jejím keramickém obkladu, na některých místech úplně chybí spárovací hmota a postupně odpadávají jednotlivé kachličky," uvedl.
Nová vana je navíc podle Lísala navržená tak, aby oproti té nynější odpovídala standardním rozměrům, tedy délce 25 metrů. Kromě vany dělníci opraví také přelivové žlaby a napojení na jednotlivé technologické okruhy. Po rekonstrukci bude v bazénu možné pořádat například plavecké závody pro školy.
Opravy chystá městská firma Starez-sport, která kromě bazénu na Ponávce spravuje i další brněnská sportoviště, například v Aquaparku Kohoutovice. Na několik týdnů tam provoz přeruší oprava vzduchotechniky. "V Kohoutovicích budeme provádět i kompletní opravu podlahy na střešní terase. Na venkovních koupalištích Riviéra a Zábrdovice proběhnou ještě před letní sezonou rozsáhlé rekonstrukce chloroven a technologie úpravy bazénové vody," doplnil Lísal.