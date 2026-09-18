Brněnský magistrát odmítá pochybení v konkurzu na ředitele Divadla Radost

Brněnský magistrát odmítá pochybení v konkurzu na nového ředitele Divadla Radost. Jeho šéf Pavel Hubička, kterého od nového roku nahradí Tereza Ondrová, ve čtvrtek uvedl, že kvůli zásahu úředníků magistrátu nebyla výběrové komisi předložena část jeho koncepce. Magistrát dnes uvedl, že někteří uchazeči včetně Hubičky dodali i nepovinné materiály, které však nebyly výběrové komisi zaslány od žádného z uchazečů, komise do nich ale mohla nahlédnout při pohovorech nebo na personálním oddělení magistrátu.
Výběrového řízení se zúčastnilo šest lidí včetně Hubičky, který ve čtvrtek uvedl, že součástí jeho koncepce byla i část obsahující třeba vyjádření podpory hereckého souboru. "Tato nepovinná, avšak podstatná část byla z mého projektu někým z úředníků odstraněna a členům výběrové komise byla rozeslána pouze nevzhledná, zcenzurovaná verze," uvedl ve čtvrtek Hubička.
Výběrová komise podle magistrátu spolu s pozvánkou dostala ke každému z uchazečů stejné materiály, a sice přehled praxe uchazečů, podmínky vyhlášení výběrového řízení, koncepci každého uchazeče a motivační dopis.
Hubička podle města dodal dokument nazvaný "Koncepce činnosti a rozvoje Divadla Radost 2027–2031". Obsahoval devět částí včetně dokumentu číslo tři s názvem "Koncepce činnosti a rozvoje Divadla Radost na léta 2027–2031", a další požadované dokumenty i nepovinné materiály. Město uvedlo, že právě dokument číslo tři odpovídal obsahově skutečné koncepci rozvoje, proto byl členům komise zaslán jen tento dokument a nikoliv ostatní dokumenty ze složky.
Město má za to, že byly zajištěny rovné a transparentní podmínky a zaslání jiných než požadovaných dokumentů výběrové komisi by znamenalo porušení zásad. Hubička také kritizoval absenci zástupce Divadla Radost v komisi, což podle magistrátu však není zvykem ani v jiných konkurzech na vedení kulturní příspěvkové organizace.
Ondrová se má vedení ujmout od ledna, dřív působila ve vedoucích pozicích v pražském Divadle Disk či v brněnském Divadle Husa na provázku. Podle vyjádření divadla ji radní jmenovali i přes námitky k průběhu řízení a návrh na jeho zrušení, které radě zaslal právní zástupce Pavla Hubičky i soubor divadla.
Divadlo Radost v Brně působí od roku 1949. V repertoáru má inscenace pro děti od šesti měsíců až po mládež a dospělé publikum.