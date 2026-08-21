Brněnský magistrát zaregistroval všech 16 kandidátek pro říjnové komunální volby

Autor: ČTK
  13:52aktualizováno  13:52
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Magistrát města Brna zaregistroval všech 16 podaných kandidátních listin pro podzimní komunální volby, vyplývá z dokumentu na úřední desce. Před čtyřmi lety bylo kandidátek o dvě méně. Ve volbách v roce 2022 se do brněnského zastupitelstva dostalo sedm subjektů, a to ODS s TOP 09, ANO, lidovci se STAN, SOCDEM, SPD s Trikolorou, Piráti a Zelení s Žít Brno. Brněnské zastupitelstvo má 55 členů. Komunální volby letos budou 9. a 10. října.

Společnou kandidátku občanských demokratů s TOP 09 vede televizní producentka Kamila Zlatušková. Lídrem hnutí ANO je poslanec a šéf pěstírny léčebného konopí ve svatoanenské nemocnici v Brně Václav Trojan. Jedničkou koalice KDU-ČSL a hnutí STAN je starosta brněnských Kohoutovic Jakub Hruška.

Kandidátku SPD vede současný zastupitel Brna Jiří Kment. Trikolora, která minule kandidovala s SPD, letos kandiduje se Svobodnými a hnutím PRO jako koalice Brno naplno v čele s krajskou zastupitelkou za hnutí PRO Klárou Liptákovou.

Piráti kandidují s hnutím Fakt Brno, Idealisty a hnutím Gen jako koalice TU! Lídrem je zastupitel Adam Zemek. Společnou kandidátku Zelených, hnutí Žít Brno a dalších liberálních hnutí vede designérka Natálie Vencovská.

O hlasy voličů se bude v říjnu ucházet také uskupení Restart pro Brno v čele s krajským zastupitelem za KSČM Martinem Říhou nebo Motoristé, které vede starosta Brna-Bystrc Tomáš Kratochvíl. Jedničkou kandidátky hnutí Přísaha je bývalý brněnský primátor Petr Vokřál.

Z nových uskupení kandiduje hnutí Nové Brno v čele s bývalým šéfem městských architektů Michalem Sedláčkem. Kandidátku hnutí Za Lužánky vede ředitelka městské příspěvkové organizace TIC Brno Jana Janulíková. Hnutí Brnoklidem vzniklé okolo členů vyloučených z hnutí ANO vede náměstkyně primátorky Karin Podivinská Karasová. Kandiduje i Brno Brňankám a Brňanům, kde je lídrem Matúš Bóna, a Sociální demokracie s lídrem Zdeňkem Slavíkem. Do komunálních voleb jde i Demokratická strana zelených - Za práva zvířat.

Na brněnském magistrátu je nyní koalice, kterou tvoří ODS s TOP 09, Nezávislí, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Měla 42 mandátů. Deset členů hnutí ANO však koncem loňského roku strana vyloučila. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Do tohoto klubu se přidal i Petr Levíček za Trikoloru. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Nyní má koalice 39 členů.

Přehled kandidujících stran a známých lídrů do zastupitelstva města Brna:

Uskupení Lídr 2026 Lídr 2022

SPOLEČNĚ - ODS a TOP 09 Kamila Zlatušková Markéta Vaňková

ANO 2011 Václav Trojan René Černý

Lidovci a Starostové (KDU-ČSL a STAN) Jakub Hruška Petr Hladík

SPD Jiří Kment kandidatura s Trikolorou, Moravany a nezávislými kandidáty

Brno naplno (Hnutí PRO, Trikolora, Svobodní) Klára Liptáková kandidatura Svobodní se spolkem Brno plus, kandidatura Trikolora s SPD

Koalice TU! (Piráti, Fakt Brno, Idealisté a Gen) Adam Zemek Piráti a Fakt Brno kandidatura samostatně, Idealisté podpora Zelených

Zelení, Žít Brno, Sen 21, Hnutí Kruh, Volt, Les Natálie Vencovská kandidatura Zelení a Žít Brno

Restart pro Brno Martin Říha Martin Říha

Motoristé sobě Tomáš Kratochvíl x

Přísaha Petr Vokřál Leoš Němec

Nové Brno Michal Sedláček x

Za Lužánky Jana Janulíková x

Brnoklidem Karin Podivinská Karasová x

Brno Brňankám a Brňanům (B3!) Matúš Bóna Jiří Schauer

SOCDEM Zdeněk Slavík kandidatura jako ČSSD VAŠI STAROSTOVÉ (lídr Jiří Oliva)

Demokratická strana zelených - Za práva zvířat nezveřejněno Ivona Galová

Zdroj: volby.cz, informace od stran a kandidátů

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