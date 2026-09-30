Brněnský sbor nastuduje s dalšími evropskými tělesy skladby vzešlé ze soutěže

Český filharmonický sbor Brno společně s dalšími 11 evropskými tělesy nastuduje skladby vzešlé z mezinárodní soutěže Europasinfonie. Zazní příští rok v červnu v podání obřího orchestru rozptýleného po celé Evropě a propojeného díky moderním technologiím. Porota vybrala skladby Andrzeje Ojczenasze a Damiana Dziweňky z Polska a Francesca Darmanin? z Itálie. Výsledky dnes oznámila na tiskové konferenci v Drážďanech.
Autoři nyní skladby rozpracují a přizpůsobí neobvyklému formátu. Drážďanští symfonikové budou hrát živě v areálu Messe Dresden, zatímco ostatní instrumentální skupiny a sbory se připojí ze svých domovských měst. Společné živé hraní v reálném čase umožní speciálně vyvinutá evropská síť a přenosová infrastruktura, která minimalizuje latenci, tedy zpoždění signálu.
Porota vybírala nové skladby z 220 přihlášek z 26 zemí. Dvě vybrané skladby jsou orchestrální, jedna je pro orchestr a sbor. Jedním z cílů soutěže bylo podpořit mladé autory, všichni tři vítězové jsou třicátníci.
"Během celého procesu jsem se soustředil na kvalitu způsobu psaní a samotné partitury. Samozřejmě také na rovnováhu mezi jednotlivými instrumentálními skupinami a na myšlenky, nápady a koncepci, které za skladbou stojí. Bude vzrušující sledovat, jak vítězové v příštích měsících své skladby rozvinou. Mám velkou radost, že máme tři mladé vítěze, a doufám, že jim tento projekt pomůže nastartovat kariéru," uvedl člen poroty Tom Pipeleers, který zastupoval Bruselskou filharmonii.
Do projektu Europasinfonie se zapojí orchestry a sbory z 12 zemí, třeba polská Sinfonia Varsovia, Milánský symfonický orchestr, Aténský státní orchestr nebo Estonský národní symfonický orchestr.