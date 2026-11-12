Soud v Brně zamítl poslední stížnosti na letošní obecní volby

Krajský soud v Brně dnes zamítl zbývající stížnosti na letošní říjnové komunální volby, týkaly se například hlasování v městské části Brno-Židenice či v Troskotovicích na Brněnsku. Ani v jednom z případů soud neshledal pochybení, které by hrubě ovlivnilo výsledky voleb. Vyplývá to z usnesení zveřejněných dnes na úřední desce soudu.
Po letošních komunálních volbách obdržel Krajský soud v Brně 39 stížností, o nichž rozhodoval v zákonné dvacetidenní lhůtě. Výsledek voleb kvůli závažné chybě změnil pouze v městské části Brno-Bystrc, kde přepočet hlasů přinesl změnu v rozdělení mandátů.
V brněnské městské části Židenice napadl volič výsledky ve dvou okrscích kvůli údajným chybám při sčítání hlasů. Odkazoval na čestná prohlášení voličů, podle nichž kandidátka uskupení Židenice-dobrá-adresa.cz (ODS, TOP 09 a nestraníci) nemohla v jednom z okrsků nezískat ani jeden hlas, a poukazoval na výrazně nižší zisk strany oproti souběžným volbám do zastupitelstva takzvaného velkého Brna. Soud ale uvedl, že jedno z prohlášení navrhovatel vůbec nedoložil, druhé postrádalo podpis a třetí naopak plně odpovídalo oficiálním výsledkům. Podle kontrolního výpočtu by navíc straně k zisku dalšího mandátu chybělo přes 5000 hlasů, takže ani případné přičtení sporných hlasů by rozdělení křesel nezměnilo.
V Holešově na Kroměřížsku se neplatnosti celých voleb domáhali tři kandidáti za STAN, Lidovce Holešov a ANO 2011. Tvrdili, že jejich političtí oponenti vedli od roku 2023 koordinovanou lživou a dehonestující kampaň v místním občasníku Herold a na sociálních sítích, čímž zkreslili rozhodování voličů a porušili pravidla transparentnosti politické reklamy. Soud však konstatoval, že volební soudnictví není "rozhodčím pravdy" ani garantem etické úrovně kampaně a voliči jsou schopni vyostřenou politickou diskusi sami kriticky vyhodnotit.
V Troskotovicích na Brněnsku podal stížnost kandidát uskupení Za naše Troskotovice kvůli ironickému příspěvku na facebookové skupině Městys Troskotovice. Navrhovatel namítal zneužití obecního informačního kanálu i nerovné schvalování příspěvků správci skupiny. Soud stížnost zamítl s tím, že odkazované články mainstreamových médií pravdivě popisovaly jeho veřejné působení, na což mají voliči právo, a ironie je běžnou součástí volebního boje.