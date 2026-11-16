Městský soud v Brně dnes vyhlásí rozhodnutí ohledně žaloby Židovské obce Brno na určení vlastnického práva k budově bývalého spolkového domu na adrese Koliště 45. Židovská obec tvrdí, že utrpěla majetkovou křivdu, když kupní smlouva z roku 1957, na jejímž základě získal dům stát, byla neplatná. U soudu se domáhá nápravy.
Podle právního zástupce židovské obce Pavla Kandalce je současná určovací žaloba jedinou cestou, jak trvající křivdu napravit, protože v předchozích restitučních řízeních neuspěla. Objekt podle něj propadl mezerou v legislativě. "Je to naprosto ojedinělá situace, která není podobná žádné jiné kauze. Situace spolkového domu na Kolišti propadla jakousi mezerou mezi dvěma restitučními předpisy. Zákonodárce na tuto velmi specifickou situaci nepamatoval," řekl už dříve Kandalec.
Žalovanou stranou je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který budovu jako dlouho nevyužívanou spravuje. Zástupce úřadu Roman Růžička navrhl zamítnutí žaloby. Odkázal mimo jiné na judikaturu Ústavního soudu z roku 2005, podle níž nelze obecnými žalobami obcházet restituční předpisy, a zdůraznil, že majetkové nároky byly v minulosti finančně vypořádány.
Současná žaloba představuje nový pokus o zpochybnění vlastnického práva státu. Žalobci argumentují i dřívějším odlišným stanoviskem bývalého ústavního soudce Jiřího Zemánka, podle něhož by stát neměl profitovat z protiprávního stavu vyvolaného v 50. letech.