Městský soud v Brně dnes znovu otevřel kauzu vydání knihy Germara Rudolfa Holocaust pod lupou, která zpochybňuje fakta o holokaustu. Hlavní líčení ale odročil na listopad, soud i obhajoba se musí seznámit s novými důkazními materiály, které předložila obžaloba.
Loni městský soud obžalované viny zprostil s odůvodněním, že nešlo o trestný čin. Žalobkyně se proti rozsudku odvolala, Krajský soud v Brně zprošťující verdikt následně zrušil. Případ se týkal i dalších dvou desítek podobně laděných knih.
Žalobkyně viní z účasti na organizované zločinecké skupině a popírání genocidy čtyři lidi a tři firmy. Obžalovaní se hájí tím, že šlo o historické publikace či sci-fi, vinu odmítají. Státní zástupce dnes předložil další důkazní materiály, které v mezidobí na zastupitelství dorazily, soud a obhajoba se tak s nimi nejdříve musí seznámit. I z toho důvodu soudkyně Barbora Sýkorová hlavní líčení odročila, a to na 9. listopadu.
Městský soud vyhlásil osvobozující rozsudek loni 31. července. Podle Sýkorové senát vycházel především ze závěrů několika znaleckých posudků, jejichž autoři obžalobu spíše nepodporovali. Jak loni při vyhlašování rozhodnutí uvedla, podle znalců obžalovaní knihy nenapsali, pouze je vydali, a to s dodatky. Krajský soud letos v dubnu na základě odvolání rozhodl o novém projednání případu.
Obžalobě čelí Vítězslav Baránek, Pavel Kamas, Erik Sedláček a Lukáš Novák. Všichni dříve uvedli, že jsou nevinni. Kamas řekl, že jde o mrhání časem a penězi daňových poplatníků a že obžaloba nikdy neměla být podána. Obžalobu označil za nesmysl, konstrukci a škemrání o potrestání lidí, kteří psali a malovali. Podle něj šlo o knihy o historii, politice a romány, sci-fi. Kromě čtyř lidí obžalobě čelí nakladatelství Guidemedia, Náš směr a Nakladatelství Pavel Kamas.
Nakladatelství Guidemedia dříve vydalo také projevy nacistického vůdce Adolfa Hitlera a čelilo obžalobě ze schvalování genocidy a podpory hnutí směřujícího k potlačení lidských práv a svobod. Nejvyšší soud ale všechny aktéry obžaloby zprostil.