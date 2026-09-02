Brněnský spolek B3! se snaží o vypsání třetího referenda o poloze nádraží

Brněnský spolek B3!, který se uchází o hlasy voličů v nadcházejících komunálních volbách, usiluje o vypsání třetího referenda o poloze nového brněnského nádraží. Snaží se znovu vyvolat společenskou diskusi s argumenty, které hovořily proti odsunu nádraží na jih a pro zachování modernizovaného nádraží ve stejné poloze. Podle předsedy spolku Tomáše Ulricha je nádraží v centru z mnoha pohledů výhodnější a referendum vnímá jako možnost, aby se lidé demokraticky vyjádřili, řekl dnes ČTK.
V Brně už se však dvě referenda v letech 2004 a 2016 uskutečnila. Nikdy k nim však nepřišel dostatečný počet voličů, aby byly výsledky hovořící silně ve prospěch nádraží v centru pro vedení města závazné. Větší část politické reprezentace dlouhodobě prosazovala nádraží v odsunuté poloze, tedy na místě dnešního dolního nádraží. Od roku 2017, kdy vznikla studie proveditelnosti, jež srovnala obě varianty a jejich podvarianty, město společně se Správou železnic a ministerstvem dopravy usiluje o přípravu nové podoby uzlu s nádražím v odsunuté poloze.
Dlouho se hovořilo o začátku v roce 2028 a konci o sedm let později, tyto termíny jsou však nejisté. Některé soutěže na dílčí projekty nabírají zpoždění. Web Správy železnic sice ukazuje termín 2028 až 2037, ale u dílčího projektu na přestavbu části uzlu v Horních Heršpicích a na stavbu nového osobního nádraží už je několik týdnů termín "po roce 2032" a termín dokončení není vyplněný.
Spolek zatím nasbíral 3000 podpisů, potřebuje jich 20.000, aby bylo vedení Brna nucené referendum vyhlásit. "Původně jsme uvažovali o termínu společně s loňskými sněmovními volbami, nyní víme, že nejzazší termín jsou volby prezidenta v roce 2028. Snažíme se téma oživit a uvidíme, jaký bude zájem lidí. Může se stát, že lidé mít zájem nebudou," řekl Ulrich.
Debaty o poloze nového nádraží už se v Brně řadu let nevedou. "Je to pro nás samozřejmě nerovný boj, odsunuté nádraží má velké PR. Řada lidí už je otrávených, nebo jsou namlsaní vizualizacemi. Předpokládám, že návrh nového nádraží je kvalitní, ale je to jen škatulka bez ohledu na urbanismus a fungování Brna," řekl Ulrich. Řada odborných studií v minulosti prokázala jak pozitivní přínosy, tak také řadu negativních dopadů do podoby budoucí dopravní situace v Brně i do situace cestujících, kteří se přesunují k nádraží veřejnou dopravou.
V Brně už také vyprchal entuziasmus lidí, kteří byli součástí neformální občanské koalice Nádraží v centru. "Někteří se vyjadřují defétisticky, že nové nádraží stejně nebude, protože na to nebudou peníze, což se teď ukazuje, že tak možná opravdu bude. Což je ale to nejhorší. Utrácejí se peníze za projekty, ale kdy bude nové nádraží, nikdo neví a se starým nádražím se neděje nic, takže cestující za utracené peníze nepociťují žádné zlepšení," řekl Ulrich.