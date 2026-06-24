Brněnský žalobce obžaloval 13 lidí z prodeje drog a obchodování s anaboliky

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně obžaloval 13 lidí z drogové trestné činnosti a obchodování s anaboliky. Osmi obviněným hrozí až 18 let vězení, pěti pěstitelům marihuany až pět let odnětí svobody. Ve vazbě jsou nyní tři z nich. Dalších 11 lidí čelí obvinění v Polsku. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
Podle kriminalistů, kteří vyšetřování případu s krycím názvem Kardio uzavřeli, organizovanou skupinu vybudovali dva muži poté, co v Polsku získali odběratele marihuany. Od dalších pěti obviněných marihuanu nakupovali za 30.000 až 40.000 korun za kilogram a vyváželi ji do Polska a Maďarska, kde ji prodávali zhruba za dvojnásobek ceny.
V Polsku pak podle detektivů společně s dalšími dvěma muži zajišťovali pervitin, mefedron a látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem. Dováželi je a distribuovali v České republice, konkrétně ve Středočeském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Později své portfolio podle kriminalistů rozšířili o prodej kokainu. Dovozem této drogy z Německa se podle detektivů zabývali další tři obvinění.
Kriminalisté skupině kladou za vinu vývoz a prodej 35 kilogramů marihuany, dovoz a distribuci kokainu a pervitinu v kilogramem, stovek gramů mefedronu a velkého množství anabolických steroidů.
Skupině detektivové zajistili 20 kilogramů marihuany, 130 rostlin konopí, několik pěstebních technologií, 110 gramů kokainu, 165 gramů pervitinu, 27 gramů mefedronu a větší množství anabolik a steroidů a také například i roznětku do dělostřeleckého granátu. Dále zajistili byt v hodnotě téměř tří milionů korun, investiční zlato zhruba za milion korun, půl milionu korun v hotovosti, luxusní hodinky a tři osobní automobily.