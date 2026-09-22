Brněnský Žlutý kopec v budoucnu oživí nový park s vyhlídkami na město

Brněnský Žlutý kopec v budoucnu oživí park s vyhlídkami. Stezky, které povedou parkem, propojí Vaňkovo náměstí se Starým Brnem. Spodní část parku si zachová divoký charakter bývalých zahrad a sadů, prostor u Vaňkova náměstí a někdejší pivovarské ledárny Kréta budou upravenější. Městská část Brno-střed o tom informovala v aktuálním radničním zpravodaji. Mluvčí radnice Michal Šťastný pro ČTK doplnil, že předpokládané náklady jsou 150 milionů korun, přesná částka vyplyne z prováděcí dokumentace.
"Žlutý kopec je v mnoha ohledech výjimečným místem. Leží prakticky v centru Brna, mezi historickým jádrem, Masarykovou čtvrtí, Starým Brnem a výstavištěm, velká část jeho jižního svahu je ale dodnes veřejnosti obtížně přístupná. Právě to má nový park změnit. Jeho hlavním smyslem není vytvořit jen další zelenou plochu, ale otevřít dosud uzavřenou část města a vytvořit novou pěší spojnici mezi Vaňkovým náměstím a Starým Brnem," uvedl starosta Brna-střed Vojtěch Mencl (ODS).
Prvotní návrh parku vzešel z architektonicko-krajinářské soutěže v roce 2022. Řešená rozloha je zhruba 38.000 metrů čtverečních. "Upravenější budou především prostory u Vaňkova náměstí a Kréty, zatímco na velké části svahu se počítá s postupnou přirozenou obnovou vegetace. Zachovány mají být perspektivní stávající stromy, odstraňovat se naopak budou především neperspektivní a invazní dřeviny. Cílem je postupně vytvořit druhově rozmanité a stabilní společenství odpovídající místním podmínkám," uvedla místostarostka městské části Ludmila Oulehlová (ANO).
V lokalitě vznikne vyhlídka a střechu Kréty doplní pergola, po které se bude pnout vinná réva. V okolí má být i vinohrad připomínající historii jižních svahů Žlutého kopce. Nad Krétou vznikne kavárna s veřejnými toaletami a terasou s výhledem na Brno a hrad Špilberk. Od Vaňkova náměstí po svahu dolů k Hlinkám a Mendlovu náměstí pak povedou dvě pěší trasy, které kvůli členitému terénu ale nebudou moci být bezbariérové.