Brněnští hvězdáři kvůli pozorování částečného zatmění Slunce poletí balonem

Brněnští hvězdáři se kvůli pozorování částečného zatmění Slunce vydají na let balonem. Přímo z Kraví hory, kde Hvězdárna a planetárium Brno sídlí, totiž bude kvůli zakrytému obzoru omezený výhled. Veřejnosti proto nabídnou aspoň přímý přenos s komentářem z koše horkovzdušného balonu. Začne ve středu v 18:30 a zájemci si ho mohou pustit na YouTube kanálu hvězdárny.
"Vše samozřejmě záleží na počasí. Oblačnost či vítr mohou výpravu zmařit," informovali dnes hvězdáři ve svém zpravodaji. Do koše balonu se vejdou tři hvězdáři a zkušený pilot Jan Gruber, který má za sebou například přelet Alp.
Částečné zatmění Slunce lze ve středu pozorovat i ze země, podmínkou je však dobrý výhled na severozápadní obzor. Kraví hora podmínku nesplňuje, obzor částečně zakrývají stromy a další překážky.
Mimořádné pozorování částečného zatmění připravuje například i další jihomoravská hvězdárna ve Ždánicích na Hodonínsku. Návštěvníci tam mohou využít projekční dalekohled, dalekohled s neutrálním filtrem a chromosférický dalekohled. Vstupné činí 50 korun, podmínkou pro pozorování je příznivé počasí. Večer pak naváže ještě pozorování Perseid.
Úplné zatmění bude viditelné z části pevninského Španělska, Baleárských ostrovů či Islandu.