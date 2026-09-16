Ředitelkou brněnského Divadla Radost, které hraje pro děti a mládež, bude od nového roku Tereza Ondrová. Sbírala zkušenosti ve vedoucích pozicích v pražském Divadle DISK či v brněnském Divadle Husa na provázku. Brněnští radní ji dnes jmenovali na doporučení výběrové komise. Do tvorby představení chce zapojovat i děti, řekla dnes Ondrová na tiskové konferenci. Do konce roku povede divadlo současný šéf Pavel Hubička, který byl jedním ze šesti uchazečů.
"Naší vizí je, aby se z Divadla Radost stala scéna pro děti a mládež, kterou budou děti chtít navštěvovat nejen jednorázově. Chceme je přizvat k větší participaci. Děti v našem divadle budou inspiračními zdroji a témata, která budeme zpracovávat, budou vycházet z nich. Časem by se mohli podílet i na tvorbě inscenace," uvedla Ondrová, která je absolventkou Akademie múzických umění v Praze. Ráda by zapojila současné herce jako lektory workshopů a rozvíjela soubor.
Budoucím uměleckým šéfem se stane Branislav Mazúch, zkušený divadelník a pedagog. Nový tým doplní ještě Marcela Poláčková jako supervizorka lektorského týmu, která bude pomáhat lektorům pracovat s dětmi a rodiči na rodičovské dovolené. Pracuje jako psycholožka, lektorka a metodička se specializací na sexuální a vztahovou výchovu.
Divadlo Radost v Brně působí od roku 1949. V repertoáru má inscenace pro děti od šesti měsíců až po mládež a dospělé publikum. Divadlo pořádá ve dvouletých cyklech Festival Radosti pro děti, teenagery a dospělé, který se věnuje inscenacím zaměřeným na práci s loutkou, objektem a artefaktem. Město u svých organizací běžně po pěti letech hodnotí jejich vedení, následně ředitelky či ředitele buď potvrzuje ve funkcích, nebo vypisuje výběrové řízení.