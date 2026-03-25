Fotbalový stadion v brněnské Srbské ulici, na kterém hraje Zbrojovka Brno, dostane turnikety včetně kamerového systému za více než pět milionů koun. Nainstalované mají být v půlce letošního roku. Radní dnes vybrali dodavatele. Město dělá na stadionu úpravy, aby splňoval požadavky pro nejvyšší fotbalovou soutěž, řekl dnes novinářům radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09).
"Veřejná zakázka obsahuje dodávku i montáž turniketů s kamerovým systémem, který disponuje softwarem pro rozpoznávání obličejů při vstupu na stadion. Kamerový systém nyní nelze spustit a v budoucnu do něho bude mít přístup pouze Policie České republiky. Jedná se o další klíčovou investici města pro to, aby byla Srbská připravena z hlediska všech nutných požadavků na pořádání zápasů první fotbalové ligy," uvedl Aberl.
V minulých týdnech zástupci dvou brněnských fotbalových klubů, Zbrojovky a Artisu,vyzvaly město, aby co nejrychleji začalo řešit rekonstrukci stadionu. Aberl tehdy ČTK řekl, že rekonstrukce za 1,6 miliardy korun, o které fotbalisté mluví, je jen jednou z možností, která ale zahrnuje kompletní přestavení stadionu. "My musíme postupovat s ohledem na výstavbu toho nového. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, kdy to bude, ale asi nemůžeme investovat tak vysokou částku do stadionu, který by třeba nebyl v budoucnu využitý," uvedl.
Město tak jde cestou dílčích úprav. Aktuálně se pracuje na výměně sedaček za 12 milionů korun nebo zabezpečení vstupu účastníků zápasu do stadionu. Město již vybralo také dodavatele na rekonstrukci ozvučení stadionu, která vyjde na čtyři miliony. Za 11 milionů chce letos rovněž zrekonstruovat osvětlení.