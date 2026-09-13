Brněnští strážníci s hasiči hledají uprchlého servala, zatím neúspěšně

Brněnští strážníci společně s hasiči celé odpoledne hledají v Bystrci servala uprchlého ze soukromého chovu. Jedná se o drobnou kočkovitou šelmu původem z Afriky. Uprchlý kus je křížený s kočkou savanovou a je jen o málo větší než běžná kočka. Vzhledem k soumraku budou strážníci pokračovat v pátrání v pondělí, řekl ČTK mluvčí Jakub Ghanem. Jedná se o sice o šelmu, ale pravděpodobnost, že zaútočí na člověka, je podle strážníků i chovatelky malá.
"Pokud ji lidé spatří, neměli by se k ní ovšem přibližovat, ale zavolat na linku 156. Jde o sedmileté kastrované zvíře. Ostré zuby a drápy by mohlo využít k útoku pouze v případě pocitu ohrožení," řekl Ghanem. Tento jedinec je očkovaný a očipovaný.
O servalovi mají informaci všechny hlídky v Bystrci a okolí a také poříční jednotka, která operuje na přehradě.
Serval je zvíře stavěné k pohybu ve vysoké trávě, má proto vyšší a štíhlou postavu. Mezi jeho kořist patří ve volné přírodě především menší hlodavci a ptáci. Na krátkou vzdálenost dokáže vyvinout velmi vysokou rychlost. Srst má typicky žlutohnědou, kterou zdobí černé skvrny.