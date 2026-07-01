Brněnští vědci objasnili způsob, jak dokážou viry zničit zlatého stafylokoka

Autor: ČTK
  11:17aktualizováno  11:17
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Mechanismus, kterým některé viry napadají bakterie s mimořádně silnou buněčnou stěnou, objasnil tým vedený vědci z institutu CEITEC Masarykovy univerzity v Brně. Virus se dokáže na povrch bakterie pevně přichytit a následně ho prorazit bičíkem jako nataženou pružinou. Mezi napadané bakterie patří zlatý stafylokok, který může u lidí způsobovat vážné zdravotní potíže. Výsledky výzkumu tak mohou posloužit jako jeden z možných způsobů léčby infekcí způsobených bakteriemi odolnými vůči antibiotikům. Institut o tom informoval v tiskové zprávě.

Bakteriofágy, tedy viry napadající bakterie, jsou podle vědců nejpočetnější biologické entity na Zemi. Bakterie infikují už miliardy let. "Přesto stále neznáme detaily toho, jak přesně dokážou překonat buněčnou stěnu některých Gram-pozitivních, tedy tlustostěnných bakterií. Nyní jsme mohli tento proces zrekonstruovat díky snímkům bakteriofága před a po přichycení na bakterii," uvedl Ján Bíňovský, který výzkum vedl spolu s Martou Šiborovou. Na studii spolupracovali také vědci z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Vědci zjistili, že když bakteriofág rozpozná správného hostitele, výrazně se změní proteinová struktura na konci bičíku viru. Jednotlivé části této struktury připomínající přistávací modul se přeskupí do nové podoby, která umožní pevné přichycení viru k povrchu bakterie. Zároveň se aktivuje mechanismus, který spustí smrštění bičíku viru.

"Tento proces funguje podobně jako uvolnění natažené pružiny. Bičík bakteriofága se zkrátí přibližně na polovinu své původní délky a uvolněná energie protlačí centrální trubici skrz ochranné vrstvy bakterie. Následně může virus dopravit svou genetickou informaci do jejího nitra a zahájit infekci," popsala Marta Šiborová.

Vědci sledovali, jak tento postup funguje, když se virus setká s bakterií zlatého stafylokoka. Ten patří mezi nejčastější původně infekcí u lidí, může způsobovat kožní infekce, zápaly plic i život ohrožující otravy krve. Zároveň je část jeho kmenů odolná vůči běžným antibiotikům. Buněčná stěna zlatého stafylokoka je mimořádně silná, vědci proto zkoumali v detailu, jak si s touto překážkou bakteriofág poradí. Zjistili, že virus využívá kombinaci mechanické síly a enzymů.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

KVÍZ: Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech

Chorvatsko

Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře znáte oblíbené dovolenkové destinace, slavné památky i zajímavosti z různých koutů Evropy. Tak si...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, se otevřelo po několikaleté rekonstrukci. Přibyly nové vodní prvky, mladé stromky či mobilní...

Polovinu Čechů stresuje odlet na dovolenou. Pražské letiště proto spouští novou pomoc

Letiště Praha očekává, že během letní sezony odbaví 11,9 milionů cestujících...

Odjezd na dovolenou s sebou přirozeně nese řadu obav a stresových momentů. Stihnu to včas? Mám všechno zabalené? Nezapomněl jsem na něco důležitého?

Soud v Pardubicích dostal osmou stížnost proti vazbě kvůli útoku na zbrojovku

ilustrační snímek

Stížnost proti vazbě v souvislosti s březnovým teroristickým útokem na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích podal další obviněný, v pořadí již osmý. ČTK o...

2. července 2026  9:43,  aktualizováno  9:43

Olomoučtí vědci získali významný evropský grant na separaci vzácných zemin

ilustrační snímek

Tým vědců z olomouckého institutu CATRIN Univerzity Palackého získal grant Evropské výzkumné rady (ERC) na vývoj technologie, která má zefektivnit separaci...

2. července 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Vydatný déšť podemlel v Chříči stodolu, jeden z jejích rohů se utrhl

Středeční déšť podemlel v obci Chříč na severu Plzeňska stodolu, odnesl to...

Pět hodin zasahovali ve středu v podvečer hasiči v obci Chříč na severu Plzeňska. Vydatný déšť tam podmáčel neobydlenou stodolu, v důsledku čehož se zřítil jeden z rohů objektu. Jednotky ho...

2. července 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Úleva od horka na dosah. Podívejte se do mapy míst, kde se můžete v Praze zchladit

Mlžítka jsou jedním z důležitých prvků pomáhající obyvatelům hlavního města...

Praha spustila novou interaktivní mapu pro horké dny. Obyvatelé a návštěvníci hlavního města si díky ní budou moci vyhledat, kde se nachází nejbližší oáza chladu - tedy pítko, mlžítko, fontána, či...

2. července 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Senzace v Beskydech. Vědci tam našli nejstarší buk Česka, je mu bezmála 500 let

Půl tisíciletí starý buk v Beskydech objevili odborníci náhodou.

Unikátní objev hlásí vědci Výzkumného ústavu pro krajinu. Odborný tým Modrá kočka v Beskydech našel dosud nejstarší známý buk v České republice. Padlo tím prvenství buku rostoucího na Mostecku, který...

2. července 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Chybí chodníky, auta jezdí rychle. Obce řeší nebezpečné úseky

Úsek silnice mezi Mimoní a Doksy v části Boreček je podle Platformy VIZE 0...

Lidé se pohybují přímo na silnici, kolem nich projíždí spousta aut. Někteří řidiči zároveň výrazně překračují povolenou rychlost. Chybějící chodníky a další zabezpečení na úsecích, kde často dochází...

2. července 2026  11:02,  aktualizováno  11:04

VIDEO: Z klidné říčky v mžiku rozvodněný živel. Bouře na Vsetínsku vyděsily místní

Hasiči ve Zlínském kraji měli kvůli bouřkám na Vsetínsku 31 výjezdů. (1....

Okolí Velkých Karlovic na Vsetínsku ve středu zasáhly silné bouřky. Podle Českého hydrometeorologického ústavu při večerní bouřce spadlo za necelé dvě hodiny kolem 100 litrů vody na metr čtvereční....

2. července 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Obcí se prohnal downburst. Ničil střechy, padající stromy trhaly elektrické vedení

Strom na vedení vysokého napětí v obci Rantířov. (1. července 2026)

Následky silné středeční bouřky odstraňují v Rantířově na Jihlavsku. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což zastavilo provoz železnice. Bouřky provázel velmi silný vítr způsobený...

2. července 2026  10:32,  aktualizováno  10:47

Chrudim prodala firmě CityZen pozemky na stavbu haly, nyní je chce koupit zpět

Stará radnice v Chrudimi.

Chrudim v roce 2022 podpořila místní firmu CityZen a prodala jí pozemky v průmyslové zóně na stavbu nové výrobní haly. Ta však doposud nevznikla a teď se ukázalo, že město do smlouvy nedalo pojistku,...

2. července 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Stojí za desítkami českých filmových hitů. Nejostřílenější filmař získá ve Varech cenu

Producent Jaroslav Bouček patří mezi nejostřílenější české filmaře. V Karlových...

Filmové počiny Je třeba zabít Sekala, Amerika, Anděl Exit nebo jedinečný snímek Václava Havla Odcházení spojuje jméno producenta Jaroslava Boučka, který patří v České republice k těm nejuznávanějším....

2. července 2026  10:27

Kvůli poklesu kyslíku v Dyji uhynuly ryby, hasiči provzdušňují vodu

Kvůli úhynu ryb hasiči u jezu v Bulharech nainstalovali norné stěny a pomocí...

Kvůli prudkému nočnímu poklesu rozpuštěného kyslíku v Dyji u jezu v Bulharech na Břeclavsku uhynuly v řece ryby. Množství zatím nelze určit. O situaci informovalo Povodí Moravy. Hasiči na místě...

2. července 2026  10:22

Karlovarský festival drží podle organizátorů dostupné ceny lístků i ubytování

KarlovarskĂ˝ festival drĹľĂ­ podle organizĂˇtorĹŻ dostupnĂ© ceny lĂ­stkĹŻ i ubytovĂˇnĂ­

Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude podle organizátorů přívětivý pro takzvané batůžkáře, studenty a návštěvníky, kteří...

2. července 2026  8:30,  aktualizováno  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.