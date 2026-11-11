Častěji pijí patnáctiletí s lepším socioekonomickým zázemím, ukázala studie

Mezi dospívajícími pili alkohol častěji ti, kteří mají lepší socioekonomické zázemí, ukázala studie brněnských vědců. Návyky spojené s alkoholem přebírali patnáctiletí od rodičů i přátel. Česko dlouhodobě patří k evropským zemím s nejvyšší mírou konzumace alkoholu mezi dospívajícími. Prevence se ale stále zaměřuje hlavně na sociálně znevýhodněné skupiny a lokality, upozornila univerzita v tiskové zprávě.
Autoři studie z centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity využili data z populační studie ELSPAC, která sledovala lidi narozené v Brně a ve Znojmě od těhotenství matky až po dospělost. Ukázalo se, že v rodinách s lepším socioekonomickým zázemím pili častěji jak rodiče, tak i jejich děti. Rodiny zároveň většinou nežily v zanedbaných čtvrtích, ve kterých dospívající podle studie pili méně.
"Naše výsledky jdou do určité míry proti rozšířené představě, že problémové čtvrti vedou k rizikovějšímu chování, alespoň co se užívání alkoholu týče. Dospívající žijící ve čtvrtích, které jejich matky vnímaly jako zanedbané, hlučné nebo zatížené vandalismem, pili alkohol o něco méně než jejich vrstevníci z upravenějších lokalit," uvedl hlavní autor studie Albert Kšiňan.
Možným vysvětlením je to, že problematicky vnímané čtvrtě poskytují méně příležitostí ke společenským událostem, při kterých se alkohol běžně pije. Nejsilnějším faktorem každopádně zůstávají vrstevníci. Kdo měl kamarády, kteří se často opíjeli, sám také více pil.
"Míru pití alkoholu jsme nezjišťovali jen od samotných dospívajících. Využili jsme i výpovědí jejich matek a pediatrů, a dostali jsme tak spolehlivější obraz, než kdybychom vycházeli z jediného zdroje," doplnil Kšiňan. Studie podle něj ukázala, že prevence pití alkoholu u dospívajících by neměla směřovat jen na znevýhodněné rodiny a takzvaně problémové čtvrti.
"Stejně důležité je, jaký příklad dětem dávají rodiče a jak velký přehled mají o tom, s kým a kde děti tráví čas, a to bez ohledu na to, kde rodina žije," uvedl Kšiňan.