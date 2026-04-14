Brněnští zastupitelé se budou dnes zabývat květnovým sjezdem sudetských Němců

Brněnští zastupitelé se na dnešním jednání budou zabývat sjezdem sudetských Němců, který se má v Brně uskutečnit od 22. do 25. května, poprvé v Česku. Bod je na programu od 10:00. Na návrh radních by měli zastupitelé vzít na vědomí informace o konání akce nebo vyjádření týkající se nedotknutelnosti Benešových dekretů ze strany Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), které sjezd pořádá.
V březnu přišlo proti sjezdu na zastupitelstvo protestovat několik desítek lidí. Odpůrci argumentovali tím, že akci nepovažují za cestu ke smíření, ale provokaci. Náměstek primátorky René Černý (Nezávislí, dříve ANO) v březnu uvedl, že vedení města do příštího jednání nachystá řádný bod a po preciznější debatě zaujme nějaký postoj. Vyšší účast očekává vedení města i dnes. Novináři se pro vstup do hlavního jednacího sálu museli akreditovat, což nebývá zvykem.
Z materiálu předkládaného zastupitelům k projednávanému bodu plyne, že by zastupitelé měli přijmout stejné usnesení, jako přijali radní na začátku dubna. V něm vzali na vědomí informaci o konání akce, kterou město neorganizuje, nepodporuje ani nezaštiťuje. Radní kritizují především to, že pořadatelé festivalu Meeting Brno, kteří sudetské Němce do Brna pozvali, neinformovali vedení města o akci napřímo.
Dále vzali na vědomí vyjádření týkající se nedotknutelnosti Benešových dekretů ze strany Sudetoněmeckého krajanského sdružení, omluvy a vyjádření lítosti nad spáchanými zločiny nacionálního socialismu vyjádřené SdL, připravenost sdružení k pokračování dialogu vedoucího ke smíření a porozumění mezi národy nebo informaci o konání této akce.