Brno Art Open zavede návštěvníky do Denisových sadů, ukáže vize budoucnosti

Festival umění ve veřejném prostoru Brno Art Open letos zavede návštěvníky do Denisových sadů a jejich okolí. Představí tvorbu 15 umělkyň, umělců a kolektivů z Česka, Slovenska a Maďarska. Většina vystavených prací vznikla přímo pro Brno Art Open a pro konkrétní místa na Starém Brně, od hlavního nádraží k Pekařské ulici. Díla tam zůstanou do 11. října.
Tématem ročníku je nejistota v současném světě, objevují se také různé vize budoucnosti a postapokalyptické motivy. "Název Splněná proroctví odkazuje na předpovědi a sny, ale i obavy z budoucnosti a přízraky minulosti, které se v dílech objevují. Vytváří napětí mezi představami o společné budoucnosti a systémovou bezvýchodností," uvedla kurátorka Mira Keratová z Galerie města Bratislavy.
Na skále pod Petrovem je upevněná obří skrýš z alobalové tkaniny od Lucie Tkáčové. Volně připomíná vlaštovčí hnízdo, ovšem v rozměrech přizpůsobených člověku.
Michal Mitro vzal jako základ své instalace starý neonový nápis Teplotechna na střeše budovy ze 70. let v Anenské ulici. Světelnou reklamu upravil tak, aby bylo možné rozsvítit jen některá písmena a vytvářet z nich různá slova.
"Každé dvě minuty se spustí světelná kompozice, která v techno tempu pracuje s problikáváním písmen," popsal Mitro. Techno komunitu vnímá jako bezpečný a tolerantní prostor, který by v tomto smyslu mohl být vzorem pro celou společnost.
Karolína Rossí si pro svou dřevěnou instalaci vybrala pramen v parku Studánka pod Denisovými sady. Vodu vnímá jako mateřský a pečující element, její dílo dává příležitost ke zklidnění.
Přehlídka Brno Art Open vznikla v roce 2008 pod názvem Sochy v ulicích a dlouhodobě fungovala jako bienále. Od loňska je koncipovaná jako každoroční letní festival s doprovodným programem, který zahrnuje komentované procházky, workshopy i umělecké performance. "Soustředíme se vždy na jednu lokalitu," řekla hlavní kurátorka Silvie Šeborová. Podrobnosti i mapa jednotlivých děl jsou na webu www.brnoartopen.cz.