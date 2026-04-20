Brno Art Week poukáže na křehkost, ale i houževnatost výtvarné scény

Na křehkost, ale i houževnatost výtvarné scény poukáže letošní Brno Art Week. Týden věnovaný umění, brněnským galeriím, uměleckým školám a ateliérům začal dnes, potrvá do neděle. Nabízí akce pro veřejnost, odborníky, cizince i rodiny s dětmi, kompletní program je na webu festivalu.
Letošní ročník nese podtitul Resilience, tedy odolnost, a to právě v kontextu fungování výtvarné scény. "Festival Brno Art Week ukazuje, že spolupráce a vzájemná podpora kulturních institucí bez ohledu na jejich velikost či status nejsou jen přirozeným rysem tohoto festivalu, ale v době současné politické a společenské nejistoty se stávají hodnotou a potřebou důležitější než kdy dřív," uvedla v tiskové zprávě Marika Kupková, jedna z organizátorek festivalu.
Program zavede návštěvníky na různá místa po celém městě, od známých galerií v centru až po běžně nepřístupnou galerii Zaazrak Dornych za hlavním nádražím. Otevřou se také nové ateliéry v Masné ulici a začne sezona v Jurkovičově vile v Žabovřeskách.
Lidé mohou zavítat také do tišnovské Galerie Josefa Jambora nebo do Obřan, okrajové čtvrti Brna, která letos hostí několik akcí. Konají se v nové soukromé galerii, v kulturním centru Kafara ve staré faře nebo v orlovně, kde si zájemci vyvolají vlastní barevný i černobílý film.
Rodiny s dětmi mohou vyzkoušet workshopy ve vile Tugendhat, kreslit podle knihy v Rezidenci Café Kaprál nebo objevovat zvuky města ve Vašulka Kitchen. Pro zahraniční návštěvníky organizátoři připravili třeba anglickojazyčnou komentovanou procházku po komunitním umění v Židenicích a Zábrdovicích.