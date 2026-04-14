Øidiè pøi ujíždìní naboural ètyøi auta, z jednoho odpadlo kolo do cesty policii

Kristýna Dvouletá
  18:42aktualizováno  18:42
Policisté v brnìnských Dolních Heršpicích zkraje dubna pronásledovali zdrogovaného øidièe se zákazem øízení, který pøi svém úprku naboural ètyøi další auta a jednomu dokonce urazil kolo. Uprchlíka zadrželi a nyní kvùli dalšímu vyšetøování hledají svìdky incidentu.

KRIMI

Øidiè èerného audi, který zákaz øízení neporušil poprvé, se do honièky s policejní hlídkou pustil 1. dubna. Zbìsilými manévry ohrožoval ostatní úèastníky provozu, postupnì naboural do ètyø aut, která míjel, a jednomu z nich dokonce urazil kolo. To padlo do cesty pronásledující hlídce a po nárazu ji na chvíli zpomalilo.

Svou jízdu øidiè zakonèil ve firemním areálu, odkud pokraèoval v úprku po svých. Policisté však muže po nìkolika metrech dostihli a zadrželi.

„Ujíždìjící pøiznal, že pøed jízdou užil drogy a odmítl se podrobit testu na pøítomnost omamných a psychotropních látek,“ popsal policejní mluvèí David Chaloupka.

Muž skonèil ve vazbì a auto ve støeženém skladu. „Vzhledem k tomu, že se nejednalo o jeho první jízdu v dobì zákazu øízení, a také s ohledem na jeho extrémnì nebezpeèné ujíždìní jej policisté kromì maøení výkonu úøedního rozhodnutí podezøívají i ze spáchání trestného èinu obecného ohrožení,“ uvedl Chaloupka.

Policisté kvùli dalšímu vyšetøování hledají svìdky, kteøí se mají pøihlásit na lince 158. Podle Chaloupky by se na lince mìli pøihlásit zejména øidièi a další lidé, které útìkáø ohrozil. Policie potøebuje i zábìry z kamer.

